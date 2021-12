Rückzieher beim Studentenwohnheim: Wichtige Fragen bleiben offen

Plus Die Stadträte in Königsbrunn ändern bei der Studentenwohnanlage kurz vor dem Ziel die Richtung und erklären es nicht einmal. Dabei stellen sich einige Fragen.

Dem Königsbrunner Stadtrat kann man eines nicht vorwerfen: mangelnde Lust an der Debatte. Wo anderswo die vorab besprochenen Themen in öffentlicher Sitzung nur durch Handheben abgehandelt werden, zelebriert man in Königsbrunn jede Diskussion. Umso ungewöhnlicher ist es, dass sich niemand in der Sitzung zur angedachten und in der Abstimmung vollzogenen Kehrtwende bei den Studentenwohnungen an der Haunstetter Straße geäußert hat. Dabei hätte gerade eine Diskussion dem Thema gutgetan und viele offene Fragen beantwortet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen