Schülerverkehr im südlichen Landkreis: Premiere mit Pannen

Es soll ein Modell für die Zukunft sein: Der Schülerverkehr wird über die AVV-Regionalbuslinien abgewickelt. Der Start war jedoch holprig.

Die Premiere ging schief: Die Schülerbeförderung wird seit dieser Woche im südlichen Landkreis in das allgemeine Angebot des AVV-Regionalbusbetriebs integriert. Was in der Theorie gut klingt und ist, beschrieben Eltern in der Praxis als "Chaos". Teilweise kamen Busse nicht oder ließen Haltestellen aus. Schüler kannten sich nicht mehr aus, weil Zielschilder in den Bussen fehlten. Und Eltern waren sauer.

Eltern müssen sich auf Schulbusverkehr verlassen können

Schließlich müssen sie sich darauf verlassen können, dass ihre Kinder pünktlich abgeholt und sicher zur Schule und wieder nach Hause gebracht werden. Nur die wenigsten Eltern können mal eben ihren Arbeitsplatz verlassen, um einzuspringen, wenn der Schulbusverkehr nicht funktioniert.

Das neue Modell jetzt zu verteufeln, wäre falsch. Vieles muss sich erst einspielen. Was aber klar ist: Der Fahrermangel bleibt. Die Situation ist prekär und könnte sich nach Meinung von Branchenverbänden in den nächsten Jahren noch zuspitzen. Was passiert, wenn Busfahrer ausfallen, zeigte sich in den vergangenen Monaten auch im Regelverkehr immer wieder. Im Schulverkehr ist das allerdings ein Ding der Unmöglichkeit.

