Singoldsand-Festival: Wenn die einen leiden, während die anderen feiern

Plus Ein Anwohner hat sich über den Lärm beim Singoldsand beschwert. Das zeigt wieder einmal: Bei Festivals ist es nicht leicht, die Belange aller Beteiligten zu berücksichtigen.

Das Singoldsand Festival ist ein beliebtes Ereignis, nicht nur für Schwabmünchnerinnen und Schwabmünchner. Festivalbesucher von außerhalb kommen gerne für ein paar ausgelassene Stunden auf das Gelände in der Jahnstraße, vergessen ihre Sorgen, feiern, tanzen und singen mit. Danach fahren sie nach Hause und genießen vielleicht wieder die Stille.

Nicht so die Anwohner und Anwohnerinnen des Festivalgeländes. Für sie gibt es keinen "Aus-Knopf", mit dem sie die Geräuschkulisse abstellen können. Bis in die Nacht hinein liegen ihnen die wummernden Bässe in den Ohren. Nun kann man sagen, für ein paar Tage im Jahr ist das auszuhalten. Oder: Diejenigen, die sich gestört fühlen, sollen einfach mitfeiern. Schließlich erhalten die Anwohnenden laut den Singoldsand-Veranstaltern Freikarten.

