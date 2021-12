Streit um Mountainbiker im Wald: Auch Radler müssen Rücksicht nehmen

Es gibt wieder Ärger mit den Mountainbikern im Wald bei Schwabmünchen. Die gab es bis vor einigen Jahren nicht. Alle auszusperren, ist aber nicht die Lösung.

Es gibt wieder Ärger um Mountainbiker im Wald. Probleme, die es bis vor einigen Jahren nicht in diesem Maße gab. Mit dem Verkaufsschlager E-Bike und dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Situation verschärft. Immer mehr Menschen wollen mit dem Rad in die Natur. Mit der motorisierten Variante schaffen es auch schwer atmende Sportmuffel, die hügelige Staudenlandschaft in ihrer Freizeit zu bezwingen. Andere Rowdies müssen mit dem Kopf durch die Wand und mit dem Rad in den Wald. Kurzum, der Wald ist überbevölkert von Radfahrern, die zum Teil junge Pflanzen kaputtmachen, den Boden beschädigen und auf illegalen Trails fahren.

Dabei sollte wie überall das Gebot der Rücksicht gelten. Nur leider hat das offenbar nicht bei allen funktioniert, sodass nun Verbotsschilder an verschiedenen Orten aufgestellt wurden. Und prompt kam als Gegenreaktion die wütende Antwort: Die Schilder sind bereits wieder herausgerissen worden. Das hat ein bisschen was von einem Kindergartenstreit. Ich mag das nicht, also mache ich es kaputt.

Mountainbiker im Wald bei Schwabmünchen: Reguliert sich die Situation nach Corona?

Hoffentlich reguliert sich die Situation nach der Corona-Pandemie von alleine - wenn wieder andere Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen regulär für alle geöffnet haben und die Ferien für Urlaub im Ausland genutzt werden. Denn die vernünftigen Radfahrer aus Wäldern auszusperren kann auch nicht die Lösung sein, die meisten von ihnen fahren vorausschauend und nehmen auf Natur und Umwelt Rücksicht. Einige Wenige verderben es der Mehrheit.