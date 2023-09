U18- Landtagswahl: Demokratie will gelernt sein

Demokratie ist kein Selbstläufer, sie muss eingeübt werden. Die U18-Wahl für die bayerische Landtagswahl kann das Kindern und Jugendlichen beibringen.

Ganz klar: Mit einer U18-Wahl wird kein echtes Parlament und kein echter Landtag gewählt. Dennoch ist die Aktion weit mehr als nur eine Spielerei.

U18-Landtagswahl – Demokratie muss erhalten bleiben

Gerade in diesen Jahren wird in Deutschland und ganz Europa klar, dass Demokratie, einmal erreicht, nicht für alle Zeiten erhalten bleiben muss. Das machen inzwischen Politikerinnen und Politiker aller demokratischen Parteien immer wieder klar. Demokratie muss verteidigt, eingeübt, ja, geliebt und gelebt werden. Doch das passiert nicht von selbst. Ein Gefühl für Demokratie entwickelt sich nicht plötzlich mit dem 18. Geburtstag, wenn aus Jugendlichen Wählerinnen und Wähler werden. Der Unterricht in diesem gesellschaftspolitischen Fach gehört ins Elternhaus, in den Jugendtreff und auch in die Schule. Vor diesem Hintergrund ist es eher unverständlich, dass nur drei der mehr als 60 Schulen im Landkreis ein Wahllokal anbieten, insgesamt nur ein Bruchteil der Jugendlichen im Landkreis in 14 Wahllokalen die Möglichkeit haben werden, in ihrer Heimatgemeinde „wählen zu gehen“.

Jugendzentrum Bobingen - Jahnstraße 13, 86399 Bobingen: Donnerstag, 21. September, 15 bis 20 Uhr; Freitag, 22. September, 15 bis 20 Uhr; Samstag, 23. September, 15 bis 20 Uhr; Dienstag, 26. September, 15 bis 20 Uhr; Mittwoch, 27. September, 15 bis 20 Uhr; Donnerstag, 28. September, 15 bis 20 Uhr; Freitag, 29. September, 15 bis 18 Uhr.

Bürgersaal Meitingen - Schloßstraße 4, 86405 Meitingen: Donnerstag, 21. September, 8.15 bis 15 Uhr.

Bürgersaal Adelsried - Dillinger Straße 2, 86477 Adelsried: Freitag, 29. September, 16 bis 18 Uhr.

Forum Ustersbach - Schulweg 2, 86514 Ustersbach: Freitag, 29. September, 10 bis 18 Uhr.

Grund- und Mittelschule Dinkelscherben - Kohlstattstraße 2, 86424 Dinkelscherben: Mittwoch, 27. September, 8 bis 13 Uhr; Donnerstag, 28. September, 15 bis 18 Uhr.

Jugendkulturzentrum U_Turn Schwabmünchen - Museumstr. 5, 86830 Schwabmünchen: Donnerstag, 21. September, 13 bis 20 Uhr; Freitag, 22. September, 13 bis 20 Uhr; Montag, 25. September, 9 bis 18 Uhr; Dienstag, 26. September, 9 bis 18 Uhr; Mittwoch, 27. September, 9 bis 18 Uhr; Donnerstag, 28. September, 9 bis 18 Uhr; Freitag, 29. September, 9 bis 18 Uhr.

Jugendtreff Diedorf - Dammstraße 3, 86420 Diedorf: Freitag, 29. September, 9.30 bis 17.30 Uhr.

Jugendzentrum Gersthofen - Donauwörtherstraße 31, 86368 Gersthofen: Donnerstag, 21. September, 16 bis 20 Uhr; Freitag, 22. September, 16 bis 20 Uhr; Dienstag, 26. September, 16 bis 20 Uhr; Mittwoch, 27. September, 16 bis 20 Uhr; Donnerstag, 28. September, 16 bis 20 Uhr; Freitag, 29. September, 16 bis 18 Uhr.

Jugendtreff Welden - Ganghoferstraße 7, 86465 Welden: Freitag, 22. September, 8.30 bis 10.30 Uhr und 16.30 bis 20 Uhr.

Jugendhaus Untermeitingen - Schulstraße 2, 86836 Untermeitingen: Donnerstag, 21. September, 12 bis 16 Uhr; Freitag, 22. September, 12 bis 21 Uhr; Montag, 25. September, 12 bis 19 Uhr; Mittwoch, 27. September, 12 bis 19 Uhr; Donnerstag, 28. September, 12 bis 16 Uhr; Freitag, 29. September, 12 bis 18 Uhr.

Schmuttertal-Gymnasium Diedorf - Schmetterlingsplatz 1, 86420 Diedorf: Montag, 25. September bis Freitag, 29. September, jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Jugendzentrum Bonstetten (Young Club) - Hauptstraße 14, 86486 Bonstetten: Donnerstag, 28. September, 18 bis 20 Uhr.

Grundschule Altenmünster - Turnhalle der Grundschule, Schulstraße 11, 86450 Altenmünster: Dienstag, 26. September, 17 bis 19 Uhr.

Rathaus Gablingen - Rathausplatz 1, 86456 Gablingen: Donnerstag, 28. September, 16.30 bis 18 Uhr.

Wir alle müssen uns wohl mehr für die Demokratie einsetzen. Und sei es nur in der Weitergabe unserer Werte an eine jüngere Generation.

