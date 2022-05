Ukraine-Flüchtlinge: Deutsche Behörden arbeiten beschämend ineffizient

Plus Dass es ein gewisses Maß an Kontrolle braucht, wenn Steuergelder als Hilfen ausgegeben werden, ist verständlich. Doch mittlerweile ist die Bürokratie überbordend.

"Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare", das Sprichwort gewinnt in diesen Tagen traurige Aktualität. Natürlich kann der Staat nicht unkontrolliert Steuergeld auszahlen. Zu oft wurde in der Vergangenheit Schindluder getrieben und kriminelle Subjekte ergaunerten sich Hilfsgelder, die ihnen nicht zustanden. Doch beim Wunsch nach Kontrolle scheint der Gesetzgeber jegliche Effizienz aus den Augen verloren zu haben.