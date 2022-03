Ukraine-Krieg: Warum wir helfen müssen

Plus Seit Dienstag berichtet Redakteurin Felicitas Lachmayr vom Hilfstransport eines Großaitinger Arztes nach Polen. Denn der Ukraine-Krieg fordert alle Menschen.

Seit Dienstag berichtet Redakteurin Felicitas Lachmayr vom Hilfstransport eines Großaitinger Arztes nach Polen. Er will ein Netzwerk aufbauen, damit in Zukunft noch mehr medizinisches Gerät oder Medikamente aus Schwaben in die Ukraine kommen, wo sich eine humanitäre Katastrophe anbahnt. Am Telefon sagte unsere Kollegin, dass sie die Eindrücke vor Ort tief bewegen. So viele Menschen seien in und um Warschau unermüdlich auf den Beinen, um den Ukrainern zu helfen, die plötzlich durch den Krieg aus dem Leben gerissen wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen