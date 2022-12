Unfallkreuzung in Königsbrunn: Bitte endlich entschärfen

Plus Seit vielen Jahren wird immer wieder über die Kreuzung Lechstraße/Benzstraße in Königsbrunn diskutiert. Es wird dringend Zeit, dass sich nun etwas tut.

Lange wurde die Diskussion um die Kreuzung Lechstraße/Benzstraße/Blumenallee in Königsbrunn eher verhalten geführt. Mit der Querungshilfe hat man ja schon etwas für die Sicherheit getan. Bis auf den tödlichen Unfall vor 25 Jahren war nie etwas Größeres passiert. Und so scheiterten Vorstöße für einen Umbau meist an der Aussicht auf enorm hohe Kosten und langwierige Diskussionen mit dem Staatlichen Bauamt.

