Unternehmertum und Erfindergeist lohnen sich in schwierigen Zeiten

Die Zeiten sind für Firmeninhaber und Existenzgründer hart. Dass sich Unternehmertum dennoch auszahlen kann, zeigen Beispiele aus dem Landkreis Augsburg.

Krisen überall, Haushaltschaos in Deutschland, Kriege im Osten. Keine gute Zeit, um im Landkreis Augsburg ein Unternehmen zu gründen. Oder? Das muss nicht stimmen, sagen die Aktivsenioren Wieland Ilgen und Arne Schäffler. Firmen aus der Region zeigen: Auch in schwierigen Zeiten lohnen sich Unternehmertum und Erfindergeist.

Da ist der Fassadenbauspezialist Seele aus Gersthofen, bekannt für gläserne Läden, Museen, Paläste in der ganzen Welt. Gegründet: 1984. Zu einer Zeit, in der die Ölkrise eine Baukrise nach sich gezogen hatte und in Deutschland so wenige Gebäude errichtet wurden, wie seit vielen Jahrzehnten nicht. Heute hat das Unternehmen rund 1000 Mitarbeiter.

Unternehmen aus dem Landkreis Augsburg überdauern Krisen

Oder Siegmund aus Oberottmarshausen. Zur Coronakrise hatte die Schweißtisch-Firma von Ingenieur Bernd Siegmund zwar schon knapp 30 Jahre auf dem Buckel, steuerte aber auf schwierige Zeiten zu, denn fast in jeder Branche sank die Nachfrage. Die Unternehmerfamilie wurde kreativ, nutzte bestehende Geschäftskontakte und gründete Siegmund Care, einen Ableger, der Masken und andere Produkte für den Schutz gegen das Virus herstellte. Dass das Unternehmen heute gut dasteht, lässt sich mit Blick auf ein gigantisches Zukunftsprojekt erahnen: In Königsbrunn will Siegmund eine 30 Meter hohe Halle bauen.

Unternehmertum lohnt sich. Es muss nicht immer gleich der Weltmarktführer sein. Umfragen zeigen: Selbstständige sind zufriedener und entspannter als Angestellte.

