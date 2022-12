Viele Menschen in der Region sehen mit dem Herzen

Es ist wundervoll, dass so viele Menschen im Augsburger Land die Not anderer erkennen und helfen.

Menschen suchen verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung. Andere wissen nicht, wie sie die nächste Rechnung oder den Einkauf bezahlen sollen. Man braucht es nicht schönzureden: Es gibt im Augsburger Land Menschen, mit denen es das Leben nicht gut meint.

Deshalb ist es so wichtig, dass sich Menschen, denen es besser geht, eine Fähigkeit bewahren: mit dem Herzen zu sehen. So lässt sich Not erkennen und helfen. Über Beispiele hat die Redaktion in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet.

Viele Helfer packen im Landkreis Augsburg an

Wunschbäume wuchsen überall in den Himmel und bescherten Menschen mit wenig Geld kleine Geschenke. Dank Spenden konnten die Kleiderkammern mit Winterjacken und Schuhen helfen. Nicht zu vergessen die Tafeln und Tische, die in den vergangenen Monaten einen großen Zulauf hatten und Alarm schlugen aus Angst, die Bedürftigen nicht mehr ausreichend mit Lebensmitteln und dem Allernötigsten versorgen zu können. Sie bekommen reichlich Spenden und können somit die Menschen versorgen.

Es gibt noch viele andere Helfer, die sich privat oder in Organisationen und Vereinen engagiert haben und es weiterhin tun. Sie alle zeigen Herz und machen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. So wie vor 2000 Jahren, als im kalten Stall in Bethlehem menschliche Not und himmlische Freude aufeinanderprallten – das zentrale Ereignis für die christliche Heilsgeschichte.