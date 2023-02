Wärme vom Lastwagen wäre eine gute Alternative fürs Hallenbad

Plus Die Entscheidung, das Schwabmünchner Hallenbad mit Gas zu heizen, war damals richtig. Heute nicht mehr. Eine andere Lösung muss her.

Die bisher geplante Heizung des Schwabmünchner Hallenbades, das gerade gebaut wird, sieht ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk samt Gaskessel vor. In Anbetracht der Energiekrise, eingeschränkter Gaslieferungen aus Russland und der gestiegenen Gaspreise mutet diese Entscheidung in der heutigen Zeit regelrecht antiquiert an. Warum nicht gleich ein Diesel-Aggregat? Könnte man fragen, machen wir aber nicht. Um die Entscheidung pro Gas für das Hallenbad nachvollziehen zu können, muss man wissen, dass sie bereits in der Planungsphase weit vor dem überraschenden Ukrainekrieg getroffen werden musste. Damals war Gas insbesondere für Kommunen günstig und im Überfluss vorhanden. Und zumindest im Vergleich zum Heizöl hat es eine bessere Umweltbilanz und sondert weniger CO² ab. Es schien also für diese Zwecke perfekt zu sein. Damals. Heute nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen