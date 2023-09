Wahlplakate beschmieren: Das geht gar nicht

Plakate von Parteien werden im Wahlkampf zerfetzt, überklebt oder angemalt: Doch das geht gar nicht, findet Autor Maximilian Czysz.

Wahlkampfhelfer sind auch Strategen. Sie müssen genau überlegen, wo sie Wahlplakate platzieren. Klassischerweise am Mast einer Straßenlaterne. Aber wo genau? Oben, unten oder in der Mitte?

Den obersten Platz einzunehmen, könnte einer Botschaft gleichkommen: Der Kandidaten steht über seinen Mitbewerbern. Ob das tatsächlich so ist, wird sich allerdings erst nach dem Wahlabend zeigen, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Ein Vorteil der obersten Position ist auf jeden Fall die Sichtbarkeit. Was ganz oben hängt, wird in der Regel aus der Ferne am besten wahrgenommen. Anders ist es im Vorbeifahren: Autofahrer haben den besten Blick auf Plakate in der Sandwich-Position. Diese Plakate können dann auch kleiner ausfallen. Unter der Mitte gibt es ein ganz anderes Problem.

Wahlkampf Vandalismus Hubert Aiwangers Konterfei wurde in Schwabmünchen mit einem Bärtchen verunstaltet. Foto: Christian Kruppe

Die bodennahen Wahlplakate sind am besten erreichbar und werden deshalb am häufigsten beschmiert, beklebt oder zerrissen. Doch das geht gar nicht. Wer Plakate beschädigt und mitnimmt, macht sich strafbar. Wer eine Meinung hat, geht besser wählen statt schmieren.

Lesen Sie dazu auch