Wasser wird knapp im Augsburger Land: Was wir tun können

Die Pegel sinken immer weiter, Wasser wird immer knapper. Was können wir dagegen tun?

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass nicht nur das Gas, sondern in naher Zukunft auch das Wasser bei uns knapp wird. Die Grundwasserstände sinken ebenso rapide wie die Pegel der Flüsse und Bäche, sodass es immer schwieriger werden dürfte, das lebenswichtige Nass in Trinkwasserqualität zu fördern.

In unserer Region ist die Lage noch vergleichsweise gut: In anderen Teilen Deutschlands sieht es deutlich schlimmer aus, von den Ländern im Süden ganz zu schweigen. Und schon seit einigen Jahren gehen Experten davon aus, dass Kriege vor allem in Entwicklungsländern künftig um Wasser geführt werden.

Wassersparen: Jeder kann einen kleinen Beitrag leisten

Davon ist man bei uns Gott sei Dank noch weit entfernt. Doch die niedrigen Wasserstände der letzten Jahre sollten auch uns zu denken geben, zumal Wasser ja Lebensraum für viele Tiere ist, die inzwischen in ihrer Existenz bedroht sind.

Was also können wir tun? Es ist wie beim Energiesparen: Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, summiert sich das. Das Autowaschen im Garagenhof ist ja glücklicherweise ziemlich aus der Mode gekommen. Aber man muss sich auch fragen, ob es im Garten unbedingt einen Pool braucht, wenn Wasser immer knapper wird.

