Weniger Lebensmittel in die Tonne

Auch wenn künftig tierische Speisereste in die Biotonnen dürfen: Ziel muss es sein, überhaupt weniger wegzuwerfen.

Ab April dürfen auch tierische Speisereste aus Privathaushalten in die Biotonne: Das ist grundsätzlich sinnvoll, weil sich so mehr Biogas erzeugen lässt und weniger fossile Energieträger benötigt werden. Der Ertrag fließt am Ende in die Kalkulation der Müllgebühren. Will heißen: Alle Gebührenzahler können davon profitieren. Die Rechnung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Deutschland zu viele Lebensmittel in die Tonne wandern. Nach Schätzungen sind es rund elf bis 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Das entspricht fast einem Drittel des aktuellen Nahrungsmittelverbrauchs.

Laut Umweltschutzverbänden bedeutet eine Verschwendung von zehn Millionen Tonnen, dass eine landwirtschaftliche Nutzfläche der Größe von Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland umsonst bewirtschaftet werden. Das wiederum bedeutet unnötig freigesetzte Treibhausgas-Emissionen.

Wettbewerb sucht Backwaren 2.0

Wenn über die jetzt erweiterte Biotonne gesprochen wird, sollte immer auch auf das Problem der Lebensmittelverschwendung hingewiesen werden. Denn Ziel muss es sein, dass so wenig wie möglich Lebensmittel in die Tonne wandern. So hatte es jüngst auch Grünen-Kreisrätin Silvia Daßler formuliert. Tipps und Initiativen gibt es ausreichend. Jüngst hatte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in einem Wettbewerb nach Rezepten gesucht, wie alte Backwaren noch genutzt werden können. Wer kriegt es gebacken? Die Abstimmungsphase über die zehn besten Rezepte startet in einer Woche.

