Wertachkliniken: Ein Gutachten ist noch lange keine Entscheidung

Plus Die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen sind wichtig. Wichtig ist aber auch, dass sie sich entwickeln können.

Von der Geburt bis zum Tode: Die Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen haben manchen Menschen buchstäblich ein Leben lang begleitet. Mit ihnen werden freudige und traurige Ereignisse verbunden. Die Kliniken sind für Schwabmünchen und Bobingen weit mehr als nur ein wichtiges Stück Infrastruktur und wichtige Arbeitgeber - das aber auch. Dementsprechend wichtig sind die kommenden Monate für die beiden Städte und ihr Umland, wenn die entscheidenden Weichen für die Zukunft der Häuser gestellt werden. Und dementsprechend groß dürfte auch die Aufmerksamkeit sein.