Jetzt muss über die Zukunft der Wertachkliniken diskutiert werden

Plus Vor einigen Wochen wurde ein Neubau der Wertachkliniken empfohlen - ein Millionenprojekt, das nicht jedem gefällt.

Wie geht es mit den Wertachkliniken weiter? Die Frage wird in den kommenden Monaten für viel Diskussionsstoff sorgen. Denn nicht jeder stimmt den jüngst vorgestellten Plänen der Krankenhausberater zu.