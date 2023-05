Wertstoffhöfe sind mehr als nur ein Sammelort

Das neue Wertstoffhofkonzept des Landkreises Augsburg soll weiterentwickelt werden. Einen Aspekt hat der Landkreis nicht auf der Rechnung.

Im Augsburger Land gibt es Überlegungen, das aktuelle Wertstoffkonzept zu verändern. Im Kern geht es darum, das Netz der Wertstoffhöfe auszudünnen und sich auf einige größere Sammelorte zu konzentrieren. Was die Experten nicht auf dem Schirm haben, ist die soziale Funktion, die damit verloren gehen könnte. Denn tatsächlich sind die Wertstoffhöfe mehr als nur ein Ort, an dem jeder Altpapier, Schrott oder auch alte Elektrogeräte abgibt.

Ungezwungen ins Gespräch kommen

Wertstoffhöfe sind ein Treffpunkt, der Menschen verbindet. An den Containern oder auf dem Parkplatz kommt man sich ungezwungen näher und ratscht. Oder tratscht. Natürlich in der gebotenen Kürze. Sonst bildet sich am Container eine Schlange. Trotzdem hat das "Hallo" und das "Wie geht’s" etwas Besonderes.

Auch Gastwirtschaften sterben aus

Im hektischen Alltag geht es nämlich oft unter. Oder es fehlt ganz einfach. Gastwirtschaften, die früher diese wichtige soziale Funktion hatten, gibt es schließlich nicht mehr allzu oft in der Dorfmitte. Es braucht wieder mehr dieser öffentlichen Räume, die Menschen zusammenbringen.

