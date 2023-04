Wichtig für Vereine: Deswegen ist Altpapier mitsammeln Pflicht

Plus Immer weniger Altpapier sammeln die Vereine im Landkreis bei ihren Aktionen ein. Das Geld wird aber dringend für die Jugendarbeit gebraucht. Zum Glück kann hier jeder mithelfen.

Altpapier ist eben weit mehr als nur altes Papier. Wer die ausgelesenen Zeitungen, Zeitschriften und Kataloge gebündelt zum Recycling bringt, bekommt dafür Geld. Viele Vereine im Landkreis Augsburg sind auf diese Einnahmequelle angewiesen. Regelmäßig fahren sie die Wohngebiete ab und stapeln das am Straßenrand liegende Altpapier auf ihren Anhängern, um es an Recycling-Firmen zu verkaufen. Mit dem mühsam erarbeiteten Geld finanzieren sie ihre Jugendarbeit. Es ist oft die einzige Einnahme neben den Mitgliedsbeiträgen. Unterstützung wäre also hilfreich, zumal sie direkt im Heimatort ankommt.

Einfach nur das Bündel Papier vor die Tür legen

Es ist auch gar nicht nötig, frühmorgens auf einen Anhänger zu klettern und selbst mitzusammeln. Wer das eigene Altpapier zu Hause in einem Karton stapelt und es bei der nächsten Altpapiersammlung gebündelt vor die Tür stellt, hat schon genug getan. Und ganz nebenbei auch Ressourcen geschont. Das ist Pflicht, denn wir Deutschen gelten nicht nur als Weltmeister im Altpapier sammeln. Auch beim Papierverbrauch sind wir ganz vorne mit dabei.

