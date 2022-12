Wohnmobile: Die weiße Wand am Fahrbahnrand

In Königsbrunn gibt es Beschwerden über Wohnmobile, die am Straßenrand abgestellt werden. Um das Problem zu lösen, bräuchte es mehr Abstellplätze.

Wohnmobile erhöhen in vielen Kommunen den Parkdruck: In Wohngebieten reagieren Anwohner allergisch, wenn ihnen Campingmobile Parkplätze nehmen. Andere wiederum fühlen sich durch die großen Fahrzeuge in der Sicht beeinträchtigt oder sie kritisieren die fehlende Parkraumgerechtigkeit. Denn wer ein Wohnmobil sein Eigen nennt, hat meistens noch ein Alltagsfahrzeug, das ebenfalls Stellflächen benötigt. An der Situation wird sich so schnell allerdings nichts ändern, solange die gesetzlichen Vorgaben unverändert bleiben.

Seit Jahren boomt die Wohnmobil- und Campingbranche. Foto: Armin Weigel, dpa (Archivbild)

Weniger Wohnmobile werden es auch nicht. Im Gegenteil. Das Reisen auf vier Rädern boomt seit Jahren. Zum einen wollen sich immer mehr Menschen die kleine Freiheit gönnen. Zum anderen ist Campingurlaub vergleichsweise günstig.

Eine Möglichkeit, wie sich die kritisierte weiße Wand am Fahrbahnrand abbauen ließe, gibt es trotzdem: Es müsste mehr Unterstellangebote geben. Mehr Landwirte mit leeren Stadeln oder Besitzer von ungenutzten Hallen müssten die Chance erkennen, die Wohnmobilisten bieten. Denn letztere sind immer auf der Suche nach einem trockenen Plätzchen für ihr Schätzchen – gerade im Winter.

