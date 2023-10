Halloween boomt, Allerheiligen gerät in Vergessenheit

Plus Halloween wird populärer. Allerheiligen und Allerseelen rücken immer mehr in den Hintergrund. Das muss nicht sein.

Da fließt literweise Kunstblut, Plastikspinnen bevölkern Hauswände, Hexen geistern durch die Straßen und fantasievoll geschnitzte Kürbisse leuchten. Halloween wird zum Familienevent und nimmt immer größeren Raum ein. Ob‘s Halloween braucht? Darüber sind die Meinung so gespalten, wie mancher Kunststoffschädel, der am 31. Oktober in so manchem Gruselgarten herumliegt.

Früher ging es auch ohne, aber darüber soll an dieser Stelle gar nicht diskutiert werden. Halloween und die damit verbundenen Bräuche sind schon längst zur Tradition geworden, auch in unseren Breitengraden, nicht nur in den USA. Halloween ist durchaus toll, gerade für Kinder, die von Haus zu Haus ziehen und Süßkram sammeln.

