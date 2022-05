Die Konradshofer Feuerwehr hat einen neuen Vorsitzenden

Plus Michael Steinbock übergibt nach zwölf Jahren an seinen bisherigen Stellvertreter Matthias Becker. Kommandant Jürgen Weimann berichtet über Einsätze.

Matthias Becker heißt der neue Vorsitzende der Feuerwehr Konradshofen. In der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde der bisherige Zweite Vorsitzende einstimmig zum Nachfolger von Michael Steinbock gewählt, der sein Amt nach zwölf Jahren niederlegte.