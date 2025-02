Dieter Wilhelm zum Ehrenschützenmeister ernannt

Bei der Jahreshauptversammlung der Hubertusschützen Konradshofen ließ Schützenmeister Stephan Knöpfle zunächst das vergangene Jahr in seinem Bericht Revue passieren. Neben den weiteren Berichten von Sportwart, Jugendvorstand und Kassenverwalter stand auch der aktuelle Mitgliedsbeitrag auf der Tagesordnung. Seit der letzten Erhöhung des Beitrages im Jahr 2010 sind die Abgaben an den Gau deutlich gestiegen, sodass eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags unumgänglich ist, so Schützenmeister Stephan Knöpfle. Die Versammlung stimmte einstimmig dem Vorschlag zu, einen einheitlichen Betrag für Erwachsene (20 Euro) sowie für Schüler und Jugendliche (12 Euro) einzuführen. Unter dem Punkt „Ehrungen“ wurde dem langjährigen Schützenmeister Dieter Wilhelm eine besondere Ehre zuteil. Die neue Vereinsführung, Stephan Knöpfle und Lothar Heinrich, überreichte ihm Ehrenurkunde und Anstecknadel und ernannten ihn für seine 21-jährige Tätigkeit als erster Schützenmeister zum Ehrenschützenmeister. In seiner Rede bedankte sich Stephan Knöpfle für sein immerwährendes Engagement für den Verein. Besonders hervorgehoben hatte er die Einführung des bayerischen Bierabends im Jahr 2009 sowie die Neuauflage des Maifeuers mit Bewirtung durch die Schützenjugend. Zu weiteren Ehren kamen die Teilnehmer des König- und Meisterschießens. Die beiden Schützenmeister überreichten jeweils den drei besten Schützinnen und Schützen der Schüler-, Jugend-, Damen-, Alters- und allgemeinen Klasse ihre Pokale. Den Titel des Vereinsmeisters sicherte sich in diesem Jahr der Schützenmeister Stephan Knöpfle mit einer fantastischen Finalserie von 193 Ringen. Zur neuen Schützenkönigin schoss sich Petra Vogt, gefolgt von Sabine Weimann und Manfred Baur.

