Ein Novemberkonzert mit vielen Ehrungen in Konradshofen

Die Musikkapelle Konradshofen begeistert beim ersten Konzert nach der Pandemie mit Klassikern.

Mit einem bunten Reigen bekannter Melodien spielte sich die Musikkapelle Konradshofen beim ersten Novemberkonzert nach der Pandemiepause sofort wieder in die Herzen der zahlreichen Besucher. Zwischen den einzelnen Musikstücken wurden dabei einige verdiente Mitglieder geehrt oder es war einfach an der Zeit, auch einmal Danke für die geleistete Arbeit und das Engagement für den Verein zu sagen.

Schon vor dem Konzert sah man den beiden Vorsitzenden Christian Bravi und Sabine Weimann die Freude an, endlich wieder vor vollem Haus und unter normalen Bedingungen ein Konzert für die Freunde der Blasmusik zu veranstalten. So ging es gleich schwungvoll mit dem Waidmannsheil-Marsch von August Reckling los und man merkte Dirigent Thomas Mahr, der auch Jäger ist, sichtlich seine Begeisterung für den Titel an. Eine nette Idee der Musikkapelle war es auch, dass Miriam Weimann, Leah Baur, Chiara und Teresa Bravi mit kurzen Texten die Lieder wie "Nessaja", "Sieben Brücken" oder den Abba-Klassiker "Thank you for the Music" anmoderierten. Stark gelang auch das Stück "The Story", bei dem sechs Solisten ihr Können unter Beweis stellten. Zum Augenschließen und Träumen waren die Arrangements von "Abendmond" und "Auld lang Syne".

Großes Lob für die Musikkapelle Konradshofen

Der Bezirksvorsitzende des Bezirks 13 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds, Herbert Klotz, nahm die Ehrungen vor. Er sprach der Kapelle ein großes Lob für ihre Darbietung aus und betonte, dass auch kleine Kapellen wie Konradshofen große Leistungen bringen. Unter viel Applaus zeichnete Klotz dabei Jürgen Weimann für 40 Jahre, Andrea Ringler und Elisabeth Wilhelm für 30 Jahre, Stefanie Kuhn für 25 Jahre und Stephanie Thoma für 20 Jahre als aktive Musiker aus. Robert Fitz sowie Johannes Baur, Leah Baur, Chiara Bravi, Teresa Bravi, Julia Gattinger, Felix Weimann, Sarah Weimann und Alexander Wilhelm wurden vom Bezirksvorsitzenden für ihr bisher zehnjähriges aktives Musizieren geehrt. Johannes Baur bekam zudem noch das Abzeichen für die bestandene D1-Bläserprüfung.

Christian Bravi und Sabine Weimann würdigten gegen Ende des Konzerts noch einige ehemalige Vorstandsmitglieder für ihre Arbeit und ihre Zeit für den Verein. Dabei gaben sie sehr herzlich einen Rückblick über die Tätigkeiten von Bernadette Drabek, Regina Mayer, Jürgen Weimann, Manfred Baur und nicht zuletzt dem ehemaligen Dirigenten Martin Schamper zum Besten.

Nach dem offiziellen Konzertteil verwöhnte das Musikteam das gut gelaunte Publikum nicht nur mit einem kleinen Imbiss, sondern spielte dazu einfach noch weitere Blasmusik-Klassiker, die mit viel Applaus und Mitklatschen honoriert wurden. Zum Abschluss erhoben sich die Zuhörer von ihren Plätzen und sangen kräftig zur Bayernhymne mit.