Deich am Lech wird bei Übung gesprengt

Mit einer spektakulären Übung wurde ein Szenario durchgespielt, das bei Hochwasser Realität werden kann: Ein Deich wurde gezielt gesprengt. Bei der Großübung auf dem Gelände der LEW in der Nähe des Lechwehrs in Gersthofen wurden auch unterschiedliche Schutzsysteme direkt vor Ort aufgebaut und überprüft.

Im Mittelpunkt der Übung mit verschiedenen Rettungskräften stand allerdings die Sprengung: Erstmals wurde so ein bislang nur theoretisch betrachtetes Szenario in die Praxis überführt.

Icon vergrößern Kontrolliert lief das Wasser nach der Sprengung ab. Foto: Michael Hochgemuth, LEW Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kontrolliert lief das Wasser nach der Sprengung ab. Foto: Michael Hochgemuth, LEW

Wasser soll geplant in den Lechkanal ablaufen

Die Fachgruppe Sprengen des THW Augsburg übernahm die technische Umsetzung. Die Sprengung war im Vorfeld eng mit allen zuständigen Stellen abgestimmt worden und wurde unter strengen Sicherheitsvorgaben durchgeführt. Mit der Sprengung wurde der Musterdeich auf einer Länge von acht Metern gezielt geöffnet, sodass anstehendes Wasser wie geplant in den Lechkanal abfließen konnte. Mit der gezielten Dammöffnung soll im Ernstfall eine Gefahr abgewendet werden: Bei extremen Hochwasserereignissen können besiedelte Gebiete und kritische Infrastrukturen vor Überschwemmung geschützt werden, indem gezielt Wasser vorher ausgeleitet wird.

65 Rettungskräfte beteiligt

Am gemeinsamen Training beteiligten sich insgesamt 65 Einsatzkräfte der LEW, dem THW Augsburg, dem THW Schwabmünchen, der Wasserwachten Gersthofen und Steppach, der Feuerwehren Gersthofen und Batzenhofen sowie zwei Drohnenteams vom THW Freising und dem BRK Augsburg-Land.

Icon vergrößern Rund 65 Einsatzkräfte von der LEW, THW, Wasserwachten und Feuerwehren nahmen teil. Foto: Michael Hochgemuth, LEW Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Rund 65 Einsatzkräfte von der LEW, THW, Wasserwachten und Feuerwehren nahmen teil. Foto: Michael Hochgemuth, LEW

Die LEW stellt regelmäßig gemeinsame Trainings und Krisenübungen mit Hilfsorganisationen, Feuerwehren und Behörden auf die Beine, um auf Hochwasserereignisse vorbereitet zu sein sowie um die Zusammenarbeit und Koordinierung zu trainieren und weiter zu verbessern. Die LEW betreibt 36 Wasserkraftwerke in der Region und sorgt im Unterhaltsbereich der Kraftwerke für den Hochwasserschutz.

Icon vergrößern THW-Helfer bauten ein mobiles Hochwasserschutzsystem bei der Übung auf. Foto: Michael Hochgemuth, LEW Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen THW-Helfer bauten ein mobiles Hochwasserschutzsystem bei der Übung auf. Foto: Michael Hochgemuth, LEW