Bezirksjugendblasorchester gibt Konzert: "Wichtig ist, dass es gut klingt"

Das Bezirksjugendblasorchester überzeugt bei seinem Galakonzert in Schwabmünchen. Auch ohne Verstärkung der "Großen" ist die Stadthalle fast voll.

"Wichtig ist. dass es gut klingt" - das sagte Robert Hartmann, Dirigent im Vorfeld es Galakonzerts des Bezirksjugendblasorchester (BJBO) des ASM Bezirk 13. Und dieser Wunsch wurde ihm von seinen jungen Musikerinnen und Musikern erfüllt. Das Publikum, darunter die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner, Bezirkstagspräsident und Landrat Martin Sailer, Altlandrat Karl Vogele sowie mehrere Bürgermeister und Vertreter des ASM, in der fast vollen Schwabmünchner Stadthalle, bestätigte dies mit tosendem Applaus nach jedem Stück.

Sieben Stücke - eingeübt an nur fünf Probetagen - präsentierte der Musiknachwuchs seinen Gästen. Vor der Pause entführte Dirigent Hartmann die Besucher mit dem Orchester in die weiten des Alls eingeleitet von "Fanfare for a new Horizon", gefolgt vom opulenten Werk "Straoscape" des schweizer Komponisten Gauthier Dupertuis. Gut eine Viertelstunde dauerte das fünf Sätze umfassende Stück aus dem Jahr 2023. Für die Musiker eine Herausforderung, für das Publikum ein Genuss. Mit dem Titelsong des Marvel-Blockbusters "Guardians of the Galaxy" ging es in die Pause.. Danach ging es cineastisch weiter, mit dem Intro der US-Serie "Hawaii Five-O" begann der zweite Teil. Ihm folgte mit "Innuendo" von Queen ein famos gespielter Rockklassiker. Mit "Straight Fit" des Sauerländer Komponisten Thiemo Kraas blieb es in der Basis rockig. Mit Stevie Wonders "Sir Duke" klang der offizielle Programmplan aus.

Ehrung für die "Mutter des Orchesters"

Danach hieß es Abschied nehmen. Die Schwabeggerin Alexandra Rest, die sich zehn Jahre um die Geschicke rund um das BJBO gekümmert hat, hat die organisatorische Leitung an ein Team aus dem Orchester übergeben.

Foto: Christian Kruppe

Für ihr Engagement gab es aus den Händen des Bezirksvorsitzenden Herbert Klotz eine Urkunde des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Denn rund um die Musiker gibt es immer viel zu tun. Allein diesmal rund 60 Musiker, um die es sich zu kümmern galt. Im Herbst steht die nächste Phase des BJBO an, Infos zur Anmeldung gibt es auf der Webseite des ASM Bezirk 13.