Der Musiknachwuchs der Region spielt am Sonntag auf

Rund 50 Nachwuchsmusiker aus verschiedenen Orchestern bilden das Bezirksmusikblasochester des ASM Bezirk 13. In nur fünf Probetagen entsteht ein toller Konzertabend.

Angespannt sitzen rund 50 junge Musikerinnen und Musiker im Schwabmünchner Probenzentrum. Sie lauschen aufmerksam den Anweisungen ihres Dirigenten Robert Hartmann. Es ist noch eine Woche hin zum großen Galakonzert des Bezirksjugendblasorchester (BJBO) und es geht immer mehr in die Feinarbeit der Stücke für den Auftritt. Hartmann ist nun im vierten Jahr Taktgeber des Orchesters. "Das erste Mal war es schon schwer, mit so vielen Musikern aus verschiedenen Vereinen zu arbeiten", erinnert er sich . Mittlerweile ist das anders. Zum Einen, weil das Orchester auch einen festen Stamm an Musikern hat, die immer dabei sind. Zum Anderen, weil die jungen Musiker eines eint: Die Lust auf das Projekt. "Alle die hier dabei sind, wollen dabei sein. Daher ist auch die Motivation hoch.", so Hartmann. Das ist auch bei der Probe zu spüren. Die jungen Musiker sind konzentriert, hängen ihrem Dirigenten an den Lippen, wenn er etwas erklärt. Gut eineinhalb Stunden wird das Konzert dauern. Dabei will er nicht einordnen, ob die Stücke schwer oder leicht zu spielen sind. "Wichtig ist nur, dass es gut klingt", definiert er seinen Anspruch. Nur eines verrät er noch: "Klanglich bewegen wir uns in den Weltraum, werfen einen besonderen Blick auf die Erde."

Musiker aus elf Vereinen des ASM Bezirk 13 und Gäste bilden das Orchester

Beim nun anstehenden Frühjahrskonzert gibt Hartmann den Takt für rund 50 Musiker an. Diese stammen aus elf Vereinen des ASM-Bezirks 13 und einigen "Gastmusikern". Einer davon ist Nico Questel. Eigentlich stammt er aus dem Oberallgäu und studiert in Augsburg. Über Freunde kam er und seine Klarinette zum BJBO und gehört mehr oder weniger zum Stamm. Nico weiß auch, was die jungen Musiker antreibt, Teil des Projekts zu sein: "Zum Einen ist es die Gemeinschaft. Wir haben viel Spaß zusammen." Aber es gibt auch musikalische Gründe. "Für viele von uns ist es die Abwechslung zum Alltag im eigenen Verein und der Anspruch, in kurzer Zeit ein Konzert auf die Beine zu stellen", so der junge Musiker.

Vor dem Auftritt in der Schwabmünchner Stadthalle wird intensiv geprobt

Am Sonntag ab 17 Uhr steht das Konzert in der Schwabmünchner Stadthalle an. Direkt davor - eigentlich das ganz Wochenende - sind die jungen Musiker in Bliensbach und bereiten sich nochmals intensiv auf ihren Auftritt vor. Der Eintritt zum Konzert ist frei - Spenden sind gerne gesehen.