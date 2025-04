Abstraktes von zwei aisiatischen Künstlerinnen

Das gab es bei einer Ausstellung in den Räumen des Gesundheitshauses Reichart noch nie: Zwei koreanische Künstlerinnen zeigen ihr Können mit thematisch ganz unterschiedlichen Werken, die beide ganz spannende Ansätze haben. Eigentlich war Eva Reichart vom Gesundheitshaus als Vizepräsidentin nur bei einer Sitzung des Verbands für freie Berufe. Dort fand aber auch eine Ausstellung einer koreanischen Künstlerin statt. Deren Werke gefielen ihr so gut, dass sie Sun-Yun Park fragte, ob sie nicht auch in Schwabmünchen ausstellen wolle. Dafür wollte sie aber auch noch eine Freundin ins Boot holen: Jungmin Park. Die beiden sind nicht verwandt und haben aber trotzdem viele Gemeinsamkeiten. Die jungen Frauen studierten in Seoul Kunst und schlossen mit dem Bachelor ab, beide kamen für ein weiteres Kunststudium nach München und schlossen es mit einem Diplom erfolgreich ab, beide verbrachten dort auch viel Zeit zusammen, lieben Deutschland für - wie sie sagen - „Sicherheit, Ordentlichkeit, die Ehrlichkeit und die Berge“. Doch ihre künstlerischen Wege tendieren recht weit auseinander, haben aber auch Gemeinsamkeiten.

Vom Foto zum gemalten Bild

Sun-Yun Park (Jahrgang 1986), die fließend fünf Sprachen spricht, lebt mit ihrem chinesischen Ehemann meist in München und setzte nach dem Diplom ihre Studien fort, erhielt eine Reihe von Förderpreisen und hatte in den zurückliegenden Jahren schon viele Einzel- und Gruppenausstellungen in München und mehreren anderen deutschen Städten, aber auch in Shanghai. Ihre Kunstwerke erklärt sie so: „Wenn wir beide gemeinsam unterwegs sind, dann fallen uns Szenen mit Menschen in Bewegung auf. Mein Mann fotografiert sie dann und ich setze die fotografischen Bilder dann in Malerei um.“

Das Leben ist ein Auf und Ab von zufälligen Bewegungen

Dabei lebt sie aber auch von den Erinnerungen an die erlebten Szenen. „In meinen Gemälden, in denen alles unscharf ist, gibt es immer eine Distanz, die niemals geschlossen werden kann, egal, wie nah man kommt. Aus der Ferne erscheint es klar, je näher man kommt, desto unschärfer wird es - wie unsere Erinnerungen“, erklärt sie und fügt hinzu: „Das Leben ist ein kontinuierliches Auf und Ab von zufälligen Begegnungen. Ich möchte mit meinen Werken die Tiefe und den Wert dieser Verbindungen vermitteln.“ Sie sagt: „Wenn ich mir vorstelle, dass ein Moment, der gerade eben verstrichen ist, der letzte Augenblick meines Lebens wäre, dann wird er, wenn auch noch so belanglos, plötzlich unglaublich kostbar und bedeutend.“ Die zweite Malebene von Sun-Yun Park sind imaginäre Landschaften, die dadurch entstehen, dass sie sich vorstellt, wie wohl andere Menschen die Welt sehen. „Dadurch wird sie für mich immer vielfältiger und größer.“

Abstraktes auf der Wasseroberfläche

Jungmin Park (Jahrgang 1983), die Meisterschülerin, die schon viele Preise gewonnen hat und Ausstellungen in Deutschland und der Welt bestücken durfte, hat als Hauptthema das Wasser, das sie schon seit ihrem zehnten Lebensjahr malt, seine Spiegelungen und der Regen. „Wasser ist durchsichtig, aber durch den Einfluss von Licht entsteht auf der Oberfläche oft eine verschwommene Figur, etwas Abstraktes. Durch den Gegenstand meiner Betrachtung entferne ich mich von der Realität“, sagt sie. In das, was sie sieht, mal sie oft noch etwas hinzu, was ihrer Fantasie entsprungen ist. „Mein Malen ist nicht an einen Ort gebunden, sondern an die Wahrnehmung meiner Erinnerung.“

Termin Die Bilder der beiden Künstlerinnen können ab 11. April zu den Öffnungszeiten des Gesundheitshauses für ein halbes Jahr besichtigt werden.