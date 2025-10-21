Corona und Erkältungswelle: So ist die Lage im Landkreis Augsburg

Der Oktober bringt graues Wetter und kühlere Temperaturen, und damit fast gleichzeitig laufende Nasen, Halskratzen und Husten in Büros und Klassenzimmer. Der Herbst ist Erkältungszeit. Derzeit mehren sich die Krankheitsausfälle vielerorts in Deutschland, auch im Landkreis Augsburg. Die Coronazahlen steigen laut dem Robert-Koch-Institut ebenfalls wieder. In den Schulen und Krankenhäusern ist die Lage im Landkreis allerdings noch überschaubar.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes werden aktuell „überwiegend und vermehrt Coronaerkrankungen gemeldet“. Die derzeit dominierende Corona-Variante in Bayern ist „Stratus“, auch „Frankenstein“-Variante genannt. Die Weltgesundheitsorganisation stuft das Risiko dieser Variante als gering ein. Das Gesundheitsamt kann nicht mit Sicherheit sagen, ob im Landkreis Augsburg diese Variante zirkuliert, sondern nur Mutmaßungen anstellen. „Dem Gesundheitsamt wird im Regelfall nur die Erkrankung als solche und nicht die Variante gemeldet“, erläuterte die Einrichtung. Die Dunkelziffer falle allerdings höher aus, da auch weniger getestet wird.

Mehrere Schulen im Landkreis Augsburg melden „normale Zahlen“

Die Realschule Neusäß spricht von Zahlen, die mit denen anderer Jahre zu dieser Jahreszeit vergleichbar seien. Vereinzelt gebe es Corona-Fälle, sie ähnelten aber den Zahlen aus den vergangenen Jahren um diese Zeit. Auch die Leiterin der Grund- und Mittelschule Fischach, Elisabeth Kick, sagt, die Krankheitsfälle an ihrer Schule seien nicht übermäßig hoch. Eine Coronainfektion im Kollegium habe sie vor Kurzem überrascht, nachdem lange keine Fälle mehr aufgetreten waren.

„Ansonsten sind es die üblichen Erkältungsfälle, die um diese Zeit immer auftreten“, berichtete die Rektorin. Sie hoffe, dass sie die kommenden zwei Wochen bis zu den Herbstferien weiterhin so gut überstehen. Ein ähnliches Bild zeichnete die Schulleiterin der St.-Ulrich-Grundschule Schwabmünchen, Maren Hankl. „Es verhält sich im normalen Rahmen für den Oktober“, sagte sie gegenüber unserer Redaktion.

Schmuttertal-Gymnasium stärker von Ausfällen betroffen

Etwas stärker hat es dagegen das Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf getroffen. Besonders die Lehrerschaft sei derzeit von einigen Ausfällen betroffen, sagte Schulleiter Günter Manhardt. „Das bedeutet für uns gerade leider viel Vertretungsaufwand“, berichtete der Rektor. Am Freitag seien über zehn Prozent der eingeplanten Kollegen ausgefallen. Das seien mehr als normalerweise üblich.

Die Ausfälle werden derzeit größtenteils mit Vertretungsunterricht abgedeckt. „Das Problem haben aber gerade viele Arbeitgeber“, sagte Manhardt. Welche Krankheiten unter den Schülerinnen und Schülern kursieren, könne der Schulleiter nicht sagen, sie müssten die Erkrankung nicht angeben. Aus diesem Grund wollte auch der Rektor des Gymnasiums Königsbrunn, Volker Täufer, auf Anfrage keine Aussage zu den Krankheitsfällen an seiner Schule machen.

Wertachkliniken sprechen von 30 Prozent weniger Krankheitsfällen

Auch die Wertachkliniken melden eine abgeschwächte herbstliche Krankheitswelle. Seit Anfang September steige zwar die Zahl der Atemwegserkrankungen und grippeartigen Erkrankungen kontinuierlich an. Allerdings nicht im selben Ausmaß wie im gleichen Zeitraum 2024. Die Kliniken sprechen von etwa 30 Prozent weniger Krankheitsfällen als im Vorjahr.

Allerdings wird zurzeit ein Patient mit beidseitiger Covid-Lungenentzündung auf der Intensivstation behandelt, da er noch Atemunterstützung benötigt. Auch das Krankenhauspersonal bleibe nicht verschont, die Wertachkliniken melden aber aktuell nur einzelne Ausfälle. Die Einrichtungen rechnen damit, dass die Corona-Infektionen in den kommenden Wochen noch weiter zunehmen können. Leichtere Krankheitsverläufe seien dabei deutlich in der Überzahl. Das Gesundheitsamt und die Wertachkliniken empfehlen insbesondere Risikogruppen eine Grippeimpfung.