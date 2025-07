Kreative Prävention an der Realschule Schwabmünchen

An der Realschule Schwabmünchen wurde Anfang der Woche ein besonderes Projekt zur Gewalt- und Vandalismusprävention realisiert: Schüler unterschiedlichster Jahrgangsstufen gestalteten unter professioneller Anleitung vier Schultoiletten mit kunstvollen Graffiti neu. Initiiert wurde das Projekt von Schülersprecher Jan Goll, der im Rahmen einer Kinder- und Jugendsprechstunde bei Landrat Martin Sailer auf die Problematik zunehmender Vandalismusschäden in den Schultoiletten aufmerksam machte – und damit politische Unterstützung auf höchster Kreisebene gewann.

Landrat Sailer nahm sich dem Anliegen des Schülers an und unterstützte die Idee, mit einem kreativen Projekt nicht nur Schäden zu verhindern, sondern auch die Identifikation der Jugendlichen mit ihrer Schule zu stärken. „Jans Initiative hat mich beeindruckt und mir wieder einmal gezeigt, wie wichtig die Kinder- und Jugendsprechstunde ist, in der ich Jugendlichen zuhören kann. Dass wir ein so tolles Projekt umsetzen konnten, macht mich sehr stolz“, so Landrat Sailer, „hier in Schwabmünchen wurde nicht nur etwas Kreatives gestaltet, sondern von den Jugendlichen echte Verantwortung übernommen.“

Von Profis auf die Aktion vorbereitet

Bereits im Vorfeld fand unter fachlicher Leitung des Graffitivereins „Die Bunten e. V.“ ein vorbereitender Workshop statt, in dem die Schülerinnen und Schüler erste Skizzen entwickeln und ihre Ideen kreativ zu Papier bringen konnten. Die praktische Umsetzung erfolgte nun zu Beginn der Woche: Unter Anleitung erfahrener Graffitikünstlerinnen und -künstler besprühten die Jugendlichen die Toilettenräume mit farbenfroher, legaler Graffitikunst. Ziel des Projekts ist es, Vandalismus gezielt vorzubeugen, indem die Jugendlichen aktiv in die Gestaltung ihres schulischen Umfelds eingebunden werden. Durch die persönliche Beteiligung soll das Bewusstsein für den Wert und die Pflege von Gemeinschaftsräumen gestärkt werden. „Darüber hinaus gibt das Projekt den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Ideen sichtbar werden zu lassen und sich kreativ auszuleben“, erläutert Landrat Sailer. Finanziell ermöglicht wird das Projekt durch eine Spende über 3.000 Euro von der Sparkassenstiftung Schwaben-Bodensee.