Rege Beteiligung am Ferienprogramm

Fleißig gewerkelt wurde jüngst in der Werkstatt der Schnitz- und Krippenfreunde Großaitingen. Beim Ferienprogramm bauten zehn Mädchen und Buben unter Anleitung mehrerer versierter Vereinsmitglieder Bienenhotels. Nach drei Stunden war es dann geschafft: Stolz konnten alle ihr Werk präsentieren. Dann war aber auch Zeit für eine abschließende Brotzeit.

