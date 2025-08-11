Icon Menü
Kreatives Ferienprogramm: Kinder bauen begeistert Insektenhotels in Großaitingen

Großaitingen

Rege Beteiligung am Ferienprogramm

Zehn Mädchen und Buben basteln Insektenhotels
Von Dieter Spechtner
    Unter fachkundiger Anleitung wurde gewerkelt.
    Unter fachkundiger Anleitung wurde gewerkelt. Foto: Dieter Spechtner

    Fleißig gewerkelt wurde jüngst in der Werkstatt der Schnitz- und Krippenfreunde Großaitingen. Beim Ferienprogramm bauten zehn Mädchen und Buben unter Anleitung mehrerer versierter Vereinsmitglieder Bienenhotels. Nach drei Stunden war es dann geschafft: Stolz konnten alle ihr Werk präsentieren. Dann war aber auch Zeit für eine abschließende Brotzeit.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

