Programmier-Workshop an Großaitinger Grundschule

Bei den Grundschulkindern der Klasse 3c der Grundschule Großaitinge stand jüngst der Montag ganz im Zeichen des Programmierens. Die Schule hatte sich mit ihrer Lehrerin Beate Arlt im Rahmen des Partnerschulen-Programms der LEW-Bildungsinitiative 3malE für den Programmierworkshop beworben und per Los den Zuschlag erhalten. Unter Einsatz vielseitiger Lego-Bauelemente und der Anleitung der Programmierer Johannes und Matze von „Kidslab“ erarbeitete die Klasse auf kreative Weise Modelllösungen mit lebensechtem Anwendungsbezug. Unter anderem entwarfen die Kinder Maschinen mit Sensoren und rollende Roboter, die dann mit einer einfachen Programmiersprache zum Leben erweckt wurden. So konnten die Grundschulkinder nicht nur ihr kreatives Potenzial ausschöpfen, sondern erhielten auch einen umfassenden Einblick in das Thema Coding. „Wir wollen nicht in die Pause!“, war sich die Klasse schnell einig und jedes Team tüftelte und staunte den ganzen Vormittag.

Kreative Schüler entwarfen Maschinen mit Sensoren und rollenden Robotern. Foto: Beate Arlt

