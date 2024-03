Unfälle: An diesen Kreuzungen im Augsburger Land ist Vorsicht geboten

Plus Sicher unterwegs: In dieser Folge unserer Verkehrsserie geht es um besonders unfallträchtige Ecken im Landkreis. Hier kam es schon zu etlichen, schweren Unglücken.

Grundsätzlich gilt im Straßenverkehr natürlich die Regel, zu jederzeit aufmerksam zu fahren, das Tempolimit zu beachten und Vorsicht walten zu lassen. Vorausschauendes Fahren hilft dabei, sollte ein anderer Fahrer einen Fehler machen. Schließlich kann auch einem selbst mal ein Fehler passieren. Brüstet sich ein Verkehrsteilnehmer damit, schon jahrelang unfallfrei zu fahren, geben Polizisten gerne diese Antwort: "Schön, dass die anderen so gut aufgepasst haben." Leider gibt es Punkte im Landkreis, wo immer wieder schwere und schwerste Unfälle passieren.

Im Landkreis Augsburg wurden für den Zeitraum 2018 bis 2020 insgesamt 19 Unfallhäufungsstellen ermittelt. Diese verteilen sich auf Bundes- (8), Staats-(5) und Kreisstraßen (6). Eine Unfallhäufungsstelle liegt dann vor, wenn in einem Zeitraum von 3 Jahren an einer bestimmten Stelle eine festgelegte Anzahl von Unfällen passiert.