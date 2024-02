Hier gibt es im Landkreis Augsburg Trails, Dirtparks und Pumptracks

Plus Entspannt mit dem Mountainbike auf einem Waldtrail fahren oder Sprünge auf einem Pumptrack oder Dirtpark üben? Wo das im Landkreis geht und was zu beachten ist.

An diesem Nachmittag läuft Förster Silvio Mergner von den Bayerischen Staatsforsten zu Fuß zu den drei Mountainbike-Trails bei Leitershofen. Er fahre selbst manchmal Mountainbike, erzählt er. Kein Mountainbiker ist zu sehen. Vielleicht ist es zu früh. Von einer groben Schotterpiste zweigen die schmalen Trails ab. Rund einen halben Meter breit wirken sie wie kleine Trampelpfade mit größeren Bodenwellen.

Mergner erklärt, dass es nichts bringe, Baumstämme auf illegale Trails zu werfen. Diese würden weggeräumt und riefen nur Ressentiments hervor. Eine konstruktive Lösung müsse stattdessen her. Deshalb gibt es die drei Pilot-Trails als Testreihe. Wichtig sei es, zu beobachten, ob die Mountainbiker die Trails nutzen und illegale Trails meiden. Denn es gebe zwar ein Besuchsrecht im Wald, aber auch der Wald brauche Erholung, und es herrsche eben auch ein Sauberkeitsgebot, sagt der Förster und hebt dabei etwas Müll auf.