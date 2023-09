Nach 13 Jahren: Gestohlener Geldbeutel taucht im Lech wieder auf

Dank der feinen Spürnase von Hund Hannibal kehrt ein Portemonnaie zurück zur Besitzerin in den Stauden – das hatte sie 13 Jahre vorher verloren.

Zuerst dachte Karin Marz, dass es sich um einen Trickbetrüger-Anruf handelte. "Ich habe Ihren Geldbeutel mit Ihren Papieren gefunden", meldete sich eine unbekannte Anruferin am Telefon. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Portemonnaie, das 13 Jahre lang verschwunden war.

"Als ich den Geldbeutel wieder in Händen hielt, konnte ich es kaum glauben. Er ist sehr ramponiert. Aber es ist tatsächlich der Geldbeutel, der mir im April 2010 in Augsburg gestohlen wurde", sagt Karin Marz, die in den Stauden zu Hause ist. Die freie Mitarbeiterin der Redaktion erinnert sich: "Ich wollte damals für meine kleine Tochter Kleidung einkaufen. Meine Tasche, in der ich den Geldbeutel verstaute, hatte ich im Kinderwagen unten mit Jacken abgedeckt, damit ihn niemand sieht." Vermutlich hatte sie aber ein Taschendieb beobachtet.

Frau aus Kreis Augsburg verlor Portemonnaie: Geld für Parkhaus fehlte

Nur wenige Augenblicke ließ Marz den Kinderwagen aus den Augen, als sie ihrer Tochter kurz Kleidung anprobierte. Doch die kurze Zeit reichte dem Dieb: Er steckte den Geldbeutel ein. Als Marz den Verlust bemerkte, ließ sie sofort telefonisch die EC-Karte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Dann rief sie ihren Mann an. "Ich hatte kein Geld mehr und konnte nicht das Parkticket bezahlen, um aus dem Parkhaus zu fahren. Seit damals überlege ich mir unterwegs genau, wo ich meinen Geldbeutel verstaue und trenne Geld und Papiere."

Das Bargeld hatte der Dieb damals aus dem Geldbeutel genommen. Aber den Führerschein ließ er stecken. Kaum zu glauben: Er ist noch gut lesbar, allerdings fehlt das Foto, das sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit im Lech-Wasser zersetzt hatte. Auch Ausweis, Fahrzeugschein, Krankenkassen- und Kundenkarten sind in relativ gutem Zustand. "Ich kann zwar mit den Papieren nichts mehr anfangen, da sie längst nicht mehr gültig sind. Aber trotzdem finde ich es toll, dass ich die Geldbörse wieder habe. Vor allem über meinen rosa Führerschein freue ich mich riesig, den ich damals mit 18 Jahren erhalten habe", sagt Karin Marz.

Die Papiere sind noch relativ gut erhalten. Foto: Karin Marz

Finderin Katrina Hiermüller berichtete, dass ihr Labrador-Hund Hannibal auf das Portemonnaie gestoßen ist. "Ich wollte mit ihm im Flussbett des Lechs von Langweid bis Gersthofen laufen, als Hannibal plötzlich im Wasser am Kiesrand sehr interessiert schnupperte und nicht mehr weitergehen wollte. Erst bei näherem Hinschauen entdeckte ich den schwarzen Geldbeutel." Online recherchierte sie die Nummer von Karin Marz und nahm Kontakt auf. Für den Finder gab es ein besonderes Dankeschön: Karin Marz bedankte sich mit einem Gutschein eines Tierfachhandels.

Geldbeutel in einem tiefen Kellerschacht

Auch Marion Maisa aus Täfertingen hatte jüngst Grund, sich zu bedanken: Ihr verloren geglaubter Geldbeutel tauchte nach elf Jahren wieder auf. Er war ihr ebenfalls in der Augsburger Bahnhofstraße abhanden gekommen. Der Mitarbeiter einer Augsburger Heizungsbaufirma hatte ihn entdeckt, als er nach der Ursache einer Störung an der Fernwärmeanlage suchte und in einen tiefen Schacht schaute. Kaum zu glauben: Im Geldbeutel befand sich sogar noch ein Rezept für Augentropfen mit Datum vom 8. Dezember 2011. Auch sonst war noch alles vorhanden: Ausweise, Kleingeld, Führerschein. Für den ehrlichen Finder gab es einen Essensgutschein.