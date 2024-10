Jugendliche basteln und kochen für eine bessere Zukunft

Der Kreisjugendring (KJR) Augsburg-Land veranstaltet vom 6. bis 9. November 2024 einen großen Umweltkongress für Schulklassen in der Jugendfreizeitstätte Matrix in Königsbrunn, sowie zahlreiche Umweltevents im Landkreis Augsburg.

Der offizielle Start des Umweltkongresses findet am Mittwoch, 6. November, in der Jugendfreizeitstätte Matrix Königsbrunn statt. Die Besuchenden erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Nach Grußworten durch Bürgermeister Franz Feigl, Landrat Martin Sailer und KJR-Vorsitzenden Josef Falch startet die Theatergruppe Dramalution mit „MonoKultur“. Anschließend informiert Norbert Pantel vom Umweltbildungszentrum Augsburg über das Artensterben. Im Anschluss können Interessierte in kleineren Gruppen über verschiedene Umweltthemen diskutieren.

Fridays for Future und Greenpeace unterstützen das Umweltprojekt des KJR

In den darauf folgenden Projekttagen bietet der KJR Workshops für Schulklassen aus dem gesamten Landkreis an. Unterschiedliche Kooperationspartner aus den Bereichen Umweltschutz und Aktivismus wie beispielsweise Fridays for Future, Greenpeace und das Umweltbildungszentrum unter anderem informieren über Umweltthemen und zeigen auch gleich Lösungsansätze und Handlungsmöglichkeiten auf. Das Projekt ist dank des Sponsors Sparkasse Schwaben-Bodensee kostenlos.

Eher praktisch geht es am Abschlusstag zu: Der Kreisjugendring will zeigen, dass Nachhaltigkeit direkt umsetzbar ist. Deshalb veranstalten die Jugendzentren in Welden, Bobingen, Untermeitingen, Großaitingen, Schwabmünchen und Königsbrunn verschiedene Events: es gibt die Möglichkeit Kleider mitzubringen und vor Ort mit anderen zu tauschen, es gibt ein Repair Café, DIY-Workshops und alles läuft unter dem Motto „plant-based for the planet“. In Großaitingen geht es beispielsweise darum, aus geretteten Lebensmitteln leckere Sandwiches zu machen. In Königsbrunn gibt es die Möglichkeit sich eigene Kleidung herzustellen: selbstgemachte Unikate, statt Fast Fashion. In Welden können Besucher sich an der Herstellung eigener, zusatzstofffreier Deos probieren. Die pädagogischen Fachkräfte des KJR haben eigens einen Arbeitskreis gegründet, der das Projekt plant und umsetzt. „Selbst kleine Veränderungen können einen großen Unterschied machen, wenn sie von vielen Menschen umgesetzt werden“, so Angi Klecker von der Jugendfreizeitstätte Matrix. „Gleichzeitig wollen wir aber auch darauf aufmerksam machen, dass die Politik handeln muss: Komm‘ Erde retten!“ (AZ)

Überblick: Auftakt Zukunftsgespräche: Mittwoch, 6. November, um 18 Uhr, Jugendfreizeitstätte Matrix, Alter Postweg 2, Königsbrunn Umweltkongress für Schulklassen: 7. und 8. November von 8.30 bis 13 Uhr, Jugendfreizeitstätte Matrix, Alter Postweg 2, Königsbrunn Umweltevents im Landkreis am Samstag, 9. November: Welden: in der Turnhalle der Mittelschule Welden und im Jam Jugendtreff Großaitingen: in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Schwabmünchen: im Jugendkulturzentrum U_Turn Königsbrunn: in der Jugendfreizeitstätte Matrix Untermeitingen: im Jugendhaus Bobingen: im Jugendzentrum