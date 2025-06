Kreislehrgarten muss nach Oberschönenfeld

Lehrgärten sind Keimzellen und Impulsgeber der Gartenkultur. Sie sind Treffpunkte von Gartenfreunden und Naturliebhabern, sind Lernstätten mit Leitbildfunktion für alle Generationen. Sie geben Anregungen, die sich auch im Privatgarten verwirklichen lassen. Die Liste der Vorteile ist lang. Die Frage ist deshalb nicht, ob der Landkreis einen Kreislehrgarten braucht. Vielmehr fragt sich, ob sich der Landkreis eine grüne Einrichtung leisten kann.

Haushaltslage des Landkreises ist angespannt

Denn die Haushaltslage ist angespannt. Dieser Zustand wird sich vermutlich in den kommenden Jahren fortsetzen. Sollten sich die Kreisräte für einen Lehrgarten entscheiden, dann nur, wenn sich ein gewisses Einsparpotenzial ergibt - so wie in Oberschönenfeld. Dort ließen sich bestehende Räumlichkeiten und Parkplätze nutzen. Eine geeignete Fläche sollte sich auf dem weitläufigen Areal finden lassen. Ein weiterer Synergieeffekt: Die Klosteranlage mit Museum, Galerie, Naturparkhaus, Biergarten und Staudenhaus lockt tausende Gäste, die mehr sehen wollen als den bestehenden Museumsgarten mit Nutz-, Heil- und Zierpflanzen.