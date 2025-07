Wird der Klima-Check im Landkreis abgeschafft?

In Zukunft sollen alle Beschlussvorlagen für die Mitglieder des Kreistags und seiner Gremien nicht mehr verpflichtend einem so genannten Klima- und Nachhaltigkeits-Check unterzogen werden. Aus dem „Muss“ soll ein „Kann“ werden - so wurde es jüngst nach langer Diskussion im Umwelt- und Energieausschuss beschlossen. Die Grünen-Kreistagsfraktion reagierte darauf mit Kritik. Das Instrument, das seit 2020 sicherstellen sollte, dass die Klimawirkung aller politischen Entscheidungen geprüft und berücksichtigt wird, werde nun faktisch aufgegeben.

