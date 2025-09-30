Kommt jetzt der Kreisumlagen-Schock?

Kommen die 46 Kommunen im Landkreis Augsburg noch einmal um eine Erhöhung der Kreisumlage herum? Das steht zu bezweifeln. Hintergrund ist ein drohendes Haushaltsloch beim Bezirk Schwaben. Die Finanzverwaltung geht nach einer vorläufigen Schätzung von bis zu 100 Millionen Euro aus. Das Geld kann sich der Bezirk - die dritte kommunale Eben nach Gemeinden, Städten und Landkreisen - über die Bezirksumlage von den Kreisen holen. Die Situation umriss der frühere Bezirkskämmerer und Kreisrat Heinz Liebert (CSU), nachdem der aktuelle Stand der Kreisfinanzen vorgestellt worden war. Lieberts Feststellung mündete in einen Appell: Bei den Finanzausgleichsgesprächen mit dem Freistaat in vier Wochen müsse es einen Aufschrei geben.

