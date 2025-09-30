Icon Menü
Kreisumlage im Landkreis Augsburg: Steigende Schulden bedrohen kommunale Finanzen

Landkreis Augsburg

Kommt jetzt der Kreisumlagen-Schock?

Ein neues Rekord-Defizit im Bezirk könnte Folgen für die Gemeinden und Städte im Landkreis Augsburg haben.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Wie hoch fällt die Kreisumlage im landkreis Augsburg aus?
    Wie hoch fällt die Kreisumlage im landkreis Augsburg aus? Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolfoto)

    Kommen die 46 Kommunen im Landkreis Augsburg noch einmal um eine Erhöhung der Kreisumlage herum? Das steht zu bezweifeln. Hintergrund ist ein drohendes Haushaltsloch beim Bezirk Schwaben. Die Finanzverwaltung geht nach einer vorläufigen Schätzung von bis zu 100 Millionen Euro aus. Das Geld kann sich der Bezirk - die dritte kommunale Eben nach Gemeinden, Städten und Landkreisen - über die Bezirksumlage von den Kreisen holen. Die Situation umriss der frühere Bezirkskämmerer und Kreisrat Heinz Liebert (CSU), nachdem der aktuelle Stand der Kreisfinanzen vorgestellt worden war. Lieberts Feststellung mündete in einen Appell: Bei den Finanzausgleichsgesprächen mit dem Freistaat in vier Wochen müsse es einen Aufschrei geben.

