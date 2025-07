Der Kreisverkehr an der Südspange kommt erst 2026

Mehrere schwere Unfälle haben sich in den vergangenen Jahren an der Einmündung der Schwabmünchner Südspange im Südwesten der Stadt ereignet. Daher war vorgesehen, die Situation dort mit einem Kreisverkehr zu entschärfen. Doch der für heuer geplante Bau muss aufs kommende Jahr verschoben werden. Grund ist nach Angaben des Staatlichen Bauamts, dass die Stadt Schwabmünchen Leitungsarbeiten in diesem Bereich in diesem Jahr nicht durchführen kann.

