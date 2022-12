Krippenausstellungen in Großaitingen , Scherstetten und Wehringen

Kleine Kunstwerke gab es am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Großaitingen zu bewundern. Viele detailreich gestaltete Krippen von klassisch bis modern waren dort ausgestellt. Wie viele Arbeitsstunden in den kleinen Bauwerken stecken, lässt sich bestenfalls erahnen. Viele der Krippenbauer arbeiten das ganze Jahr über an den Ställen und Figuren. Vor allem bei den gezeigten Krippen in Großaitingen wurde sehr viel Aufwand in die Gestaltung der Hintergründe mit Bergmotiven und Landschaftsmalereien gesteckt. Auch in Scherstetten gab es im alten Lagerhaus liebevoll gestaltete Bauwerke zu entdecken. Die Krippenausstellung in Scherstetten ist noch ein zweites Mal am Sonntag, dem 4. Dezember geöffnet. Eine der größten Krippenausstellungen im Landkreis wird es vom 2. bis 4. Dezember in Wehringen zu sehen geben. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag um 19 Uhr statt.

Foto: Elmar Knöchel