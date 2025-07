Kunst ist Bewegung, Wandel und der Ausdruck unserer Zeit

Der Kunstverein Schwabmünchen veranstaltet von Samstag, 19. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, im Kunsthaus in der Bahnhofstraße 7 zum sechsten Mal ein internationales Symposium mit Künstlern aus Deutschland, Italien, Frankreich und der Türkei. Dabei werden sie eine Woche lang im Kunsthaus und im Kunsthausgarten mittels gemalter Bilder, Zeichnungen und Skulpturen mögliche Interpretationen zum Thema Zeitenwende künstlerisch aufarbeiten. Interessierte, Schulklassen, Kindergartengruppen und Vereine sind ab Sonntag, 20. Juli, jeweils von 9 bis 18 Uhr dazu eingeladen, den künstlerischen Entstehungsprozess mitzuverfolgen.

Kunst ist die Möglichkeit, die Welt zu reflektieren

Zum Abschluss der Woche wird es eine Vernissage mit den entstandenen Arbeiten geben. Die Entscheidung für das Thema Zeitenwende entstand aus der Überlegung, dass sich die Gesellschaft an einem Punkt der Geschichte befindet, der als Zeitenwende bezeichnet werden kann – eine Epoche des Umbruchs, der Unsicherheit, aber auch der Erneuerung. Doch was bedeutet eine Zeitenwende für die Kunst? Ist sie ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderungen, ein Motor des Fortschritts oder ein nostalgischer Zufluchtsort in stürmischen Zeiten?

Geburtsort für neue Ideen

Inmitten dieses Wandels bleibt die Kunst das, was sie immer war: Eine Möglichkeit, die Welt zu reflektieren und auch neu zu denken. Sie kann provozieren, verbinden, inspirieren – und vor allem Hoffnung geben. Denn Zeitenwenden sind nicht nur Brüche mit der Vergangenheit, sondern auch Geburtsorte neuer Ideen. Der Arbeitstitel für das Symposium soll als kreativer Impuls begriffen und bearbeitet werden, offen zu sein für neue Formen, Perspektiven und Herausforderungen. Denn Kunst ist und war nie Stillstand – sie ist Bewegung, Wandel und der Ausdruck unserer Zeit. (AZ)

