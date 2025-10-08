Kann Künstliche Intelligenz schwäbisch?

Schon mal von Diphtong gehört? Das ist keine ansteckende Krankheit, sondern ist ein Doppellaut, der gerne im Schwäbischen anders verwendet wird. „Eier“ werden beispielsweise zu „Oier“ und „heißt“ heißt auf Schwäbisch „hoißt“. Zum schwäbischen Dialekt gehört auch die nasale Aussprache, wenn die Zunge fast am Gaumen klebt. Damit hat die Künstliche Intelligenz offenbar keine Probleme, wie ein Pilotprojekt am Landratsamt zeigt.

Seit Mitte Juni wird versucht, Sitzungsprotokolle mit KI zu erstellen. Das hoißt: Redebeiträge in Ausschüssen und im Kreistag werden digital aufgenommen und dann von Künstlicher Intelligenz in ein Schriftstück verwandelt. Es klappt: „KI kann schwäbisch und braucht keinen Schwäbisch-Kurs“, teilt Landkreis-Sprecherin Annemarie Scirtuicchio mit.

KI kann schwäbisch: Welche Nacharbeiten nötig sind

Das genutzte Programm sei sehr verlässlich, gegebenenfalls müssten einzelne Formulierungen oder Fachbegriffe angepasst werden. Für die öffentliche Verwaltung gibt es zudem ein Spezialformat mit indirekter Rede und angepassten Formatierungen. Beschlüsse werden zum Beispiel als solche erkannt und mit Ergebnis erfasst. Freie Hand bekommt KI übrigens nicht: Das durch KI erstellte Protokoll wird immer durch eine bei der Sitzung anwesende Mitarbeiterin des Sitzungsdienstes auf seine Richtigkeit überprüft. Gleich nach der Sitzung erstellt die Software von der Audiodatei ein Transkript, das dann geprüft und weiterbearbeitet werden kann, sodass das Abhören und Abschreiben der Audioaufnahme entfallen.

Wie viel Zeit durch den neuen Arbeitsablauf eingespart wird, sei derzeit noch unklar, so Annemarie Scirtuicchio. Der Anbieter der Software gehe von einer Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent aus, wobei es bei der Nachbereitung auch auf die Dauer der Sitzung und darauf ankommt, ob Ergebnis-, Verlaufs- oder Wortprotokolle erstellt werden müssen.

Im Augenblick muss jeder seine Zustimmung geben

Derzeit müssen übrigens alle Sitzungsteilnehmer vor der Aufnahme gefragt werden, ob sie mit der Bearbeitung durch KI einverstanden sind. Dies ist in den Geschäftsbedingungen entsprechend geregelt und dient dem Datenschutz (DSGVO). „Künftig soll auch ein entsprechender Vermerk in der Einladung oder/und ein Hinweis am Eingang des Sitzungsaals, dass die Niederschriften KI-gestützt erstellt werden, ausreichend sein“, so Annemarie Scirtuicchio.

Die Pilotphase wird voraussichtlich im November enden. Danach wird in einer Ausschusssitzung über das weitere Vorgehen entschieden. Künstliche Intelligenz gibt es nicht nur in den Sitzungssälen des Landratsamtes. Auch die Mitarbeitenden werden im Umgang mit textbasierter KI geschult. „Des Weiteren erproben wir den Einsatz von KI im Rahmen von Pilotprojekten und sind in engem Austausch mit unseren Softwarepartnern, um dieser Entwicklung positiv und aktiv entgegenzutreten“, so Annemarie Scirtuicchio.

Künstliche Intelligenz gibt es am Landratsamt schon

Eines der Projekte trägt den Namen „Ju-ki“. Ein webbasiertes, KI-gestütztes Programm soll die Arbeitsprozesse in der wirtschaftlichen Jugendhilfe optimieren. Bislang war die Bearbeitung von Anträgen zur Kostenbeitragsberechnung für die Mitarbeitenden zeitaufwendig. Im Pilotprojekt übernimmt nun eine Künstliche Intelligenz die zeitintensive Recherchearbeit. Über eine Chatbot-Oberfläche können Sachbearbeiter am Landratsamt gezielt nach relevanten Informationen und Dokumenten suchen. Komplexe Anträge werden vorsortiert, sodass die Mitarbeitenden schneller entscheiden können – bei gleichzeitig sinkendem Zeitaufwand. „Ju-Ki zeigt eindrucksvoll, wie digitale Innovation den Verwaltungsalltag erleichtert und Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Service bieten kann“, sagte jüngst Digitalminister Fabian Mehring, als er beim Digitalbeirat des Landkreises zu Gast war.