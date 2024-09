Kultur in Königsbrunn im Herbst

Zum Auftakt des neuen Proramms startet Klik mit einem Konzert der Extraklasse am Samstag, 28. September, mit „Notenlos“. Eine musikalische Reise durch die Nacht mit zwei Typen, zwei Keyboards, zwei Stimmen und das Publikum ist live dabei und gestaltet den Abend mit. Den musikalischen Inhalt bestimmt das Publikum durch Zuruf. Ein durchaus kreativer und spaßiger Abend. Einlass ist um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Pfaarsall „Zur Göttlichen Vorhersehung“ in Königsbrunn.

Die Musiker der Blechmafia aus Nürnberg bieten mit ihrem Programm „Kriminell“ eine Reise durch die dunklen Machenschaften in der Musik. Das Blechbläserensemble präsentiert Kkiminelle Komponisten, Bernsteins Westside-Story, Bob Marley, Bon Jovi und Filmmusik aus dem Lieblingsfilm der Musiker „Der Pate“ - kriminell virtuos!

Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens von Klik bekommen alle Zuhörer an diesem Abend am Samstag, 19. Oktober ein Glas Sekt geschenkt. Einlass ist um 18.30 uhr, Beginn um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes in Königsbrunn.

Weiter geht es im Programm mit „ Schlag3“, einem Augsburger Trio, das seine Zuhörer mit leisen und romantischen Klangelementen und Melodien verzaubert. Aber auch mit kräftigen und mitreißenden Pattern und Tonkaskaden. Es erwartet das Publikum ein furioses Rhythmusfeuerwerk mit „Time 4 Percussion“. Die drei Multi-Percussionisten Sebstian Hausl, Florian Reß und Fabian Strauß entfachen ein furioses Rhythmusfeuerwerk und beweisen obendrein wie klangfarbenstark und ungeahnt melodieaffin sie auf zahlreichen Schlaginstrumenten agieren. Durch präzises Zusammenspiel und Liebe zum Detail sowie atemberaubender Energie eröffnet Schlag3 neue musikalische Horizonte. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr im Pfaarsaal „zur göttlichen Vorhersehung“ in Königsbrunn. (AZ)