Das ist diesen Sommer in Königsbrunn kulturell geboten

Kultur in Königsbrunn ist nicht nur Königsmeile. Zwar steht das große Fest, mit dem die neue Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gefeiert wird, ganz klar im Zentrum des Kulturkalenders für den Sommer, aber dieser bietet einige weitere Veranstaltungen. Ein Überblick.

Kulturprogramm: Das ist in Königsbrunn im Juli geboten

Gleich drei Konzerte finden im Juli im Lesepark am Mercateum statt. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr. Den Auftakt machen die Holzbläserensembles der Musikschule Königsbrunn unter der Leitung von Dorothee Kiesewetter am Montag, 14. Juli. Eine Woche später, am 21., folgt die Bigband des Gymnasiums unter der Leitung von Petra Stahl. Den Abschluss macht am 28. das Blasorchester unter der Leitung von Wasyl Zakopets. Zwischen dem ersten und dem zweiten der Konzerte steht wie berichtet das große Königsbrunner Straßenfest auf dem Programm: Auf der Königsmeile wird am Wochenende des 18. und 19. Julis gefeiert.

Die Volkshochschule bietet heuer ein Sommersemester (oder -trimester) an. Das beginnt am Samstag, 12. Juli, mit einem Italienisch-Kurs für Urlauber. Bis 15. Juli läuft die Anmeldung für das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche. Am Donnerstag, 31. Juli, findet der Literaturkreis in der Königsbrunner Stadtbücherei statt. Ende Juli startet auch der Königsbrunner Kinosommer, dann heißt es wieder: „Film ab unter freiem Himmel.“ Los geht es am 31. Juli im Hans-Wenninger-Stadion mit dem vom Publikum gewählten Krimi „Leberkäsjunkie“ aus der Eberhofer-Reihe. Dank der überdachten Tribüne kann auch Regenwetter dem Freiluftkinoierlebnis nichts anhaben.

Kulturprogramm: Das ist in Königsbrunn im August geboten

Im August geht der Kinosommer weiter. Fast täglich steht ein Film auf dem Programm. Das Angebot ist bunt durchmischt. Dabei sind Kinderfilme, Komödien, Actionfilme, Dramen. Der Kinosommer endet am 11. August.

Am Freitag, 1. August, startet der Sommerferien-Leseclub, ein landesweites Leseförderungsprojekt. Kinder bekommen während der Sommerferien einen kostenlosen Clubausweis für die Stadtbücherei. Damit haben sie Zugriff auf neue Kinder- und Jugendbücher. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, bekommt eine Urkunde. Schon ab dem ersten gelesenen Buch nehmen Kinder an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es etwa Bücher oder Eintrittskarten. Das Abschlussfest mit Verlosung der Sachpreise findet voraussichtlich am Mittwoch, 8. Oktober, um 16 Uhr in der Stadtbücherei statt.

Kulturprogramm: Das ist in Königsbrunn im September geboten

Der Sommer endet mit einer Veranstaltung, die viele Königsbrunner sich schon fest vorgemerkt haben dürften: dem Weinfest. Gefeiert und verköstigt wird am Freitag, 19. September, vor dem Rathaus. Am Donnerstag, 25. September, um 19 Uhr findet außerdem wieder der Königsbrunner Literaturkreis in der Stadtbücherei statt.