Wenn irische Lebenslust musikalisch auf bayerische Gemütlichkeit trifft

Wenn im Gemeindezentrum Mittelneufnach irische Klänge auf bayerische Ziach-Töne treffen, dann weiß man: Es ist wieder Kulturnacht. Bei der 36. Auflage der Kulturschmiede Stauden erlebte das Publikum bei diesem einzigartigen „Wohnzimmer-Konzert“ das gelungene Aufeinandertreffen von bayerischer Gemütlichkeit und irischer Lebenslust.

Bereits im November 2013 war die außergewöhnliche Combo in Mittelneufnach zu sehen. Kulturschmiedevorsitzender Karl Scheid holte bei der Begrüßung das „goldene“ Bühnenbuch heraus und zitierte daraus den damaligen Eintrag des gestorbenen Bayrisch-Irish-Gründers Timmy „the Brit“ McCarthy: „To be here is magic for us. See you soon“ – hier zu sein ist magisch, wir sehen uns bald wieder. Zwölf Jahre später war es erneut eine magische Nacht mit Na Ciotogi und dem Siegi Mühlbauer Trio inklusiv Tanz, La Ola-Welle sowie heiteren und nachdenklichen Geschichten.

Das besondere Flair der Bühne in Mittelneufnach

Die kleine Bühne in Mittelneufnach gibt den Konzerten ein gewisses Wohnzimmerflair und das Podium war ohnehin mit Instrumenten gefüllt: Gitarren, Geige, Flöten, Akkordeon, Trommeln – und mittendrin sieben bestens gelaunte Musiker, die sich unter dem Motto „Keeping the dream alive“ zusammengetan hatten. Na Ciotogi“, das sind Vater David und Sohn Sean McMahon, Dan O‘Callaghan aus Irland und Tony McCarthy aus der Bretagne. Die charmanten „Linkshänder“, was Na Ciotogi übersetzt bedeutet, sind für ihren mitreißenden Irish Folk, mehrstimmigen Gesang und humorvolle Bühnenpräsenz bekannt.

Bayerisch abgerundet wird das Projekt mit Siegi Mühlbauer, Markus Gröller und Bernhard Stahl aus Niederbayern. Das Trio sorgt mit seiner Mischung aus Gstanzl, Volksmusik und Witz seit Jahren für gute Laune. Gemeinsam servierten sie ein musikalisches Menü, das so bunt war wie ein irischer Regenbogen über dem bayerischen Hopfenfeld.

Auch ein kleiner irischer Tanzkurs fehlte nicht

Für das leibliche Wohl sorgte der TSV Mittelneufnach unter anderem mit bayerischen und irischen Wraps, Bier und irischem Whiskey. Und so hörte man öfter ein herzliches „Sláinte“ und „Prost“ auf die Musik. Schon mit den ersten Takten vom Steirer Marsch übergehend in das irische „Blue Bonnet Set“ sprang der Funke über. Das Publikum konnte nur schwer die Füße stillhalten und im hinteren Teil der Halle sah man schon bald einige rhythmische Bewegungen. Nach der Pause luden Siegi Mühlbauer und Tony McCarthy die Besucher zu einem kleinen, heiteren irischen Tanzkurs ein. Gegen Ende war es Zeit, mit Musik an den beliebten Timmy McCarthy zu erinnern. Dabei glänzte unter anderem Dan O‘Callaghan mit einem traumhaften Solo auf der Uilleann Pipe und dem Stück „Lament for Limerick“.

Nach gut zwei Stunden feinster Unterhaltung kamen die Künstler nicht ohne Zugabe von der Bühne. Hier durfte sich dann Bernhard Stahl köstlich austoben und es grenzte an ein Wunder, dass er sich mit „Drunt in der greana Au“ und dem irischen Pendant „Rattlin Bog“ nicht einen Knoten in die Zunge sang. Der Abend zeigte, dass Bayern und Irland mehr gemeinsam haben, als man denkt – Humor, Herz und die Liebe zur Musik.

So macht die Kulturschmiede weiter

Zwei weitere Veranstaltungen zum 15. Jubiläum der Kulturschmiede stehen schon in den Startlöchern. Am 22. November kommt die preisgekrönte Stringband „The SeeSeeRaiders“ ins Lagerhaus Walkertshofen. Und am 9. Januar 2026 gibt der Tubist Andreas Martin Hofmeir in Walkertshofen sein Können zum Besten. Karten gibt es online auf der Homepage der Kultschmiede sowie in den Filialen der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden.