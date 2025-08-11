Pfand für die Jugendfeuerwehr Schwabmünchen

Vor Kurzem nahmen Vertreter der Jugendfeuerwehr Schwabmünchen in der örtlichen V-Markt-Filiale symbolisch einen Scheck zur Unterstützung der Nachwuchsfeuerwehr entgegen. Über das komplette Jahr 2024 hinweg hatten die Kunden des Marktes die Möglichkeit, ihre Pfandbons für Getränkeflaschen und -gebinde in eine ausgehängte Sammelbox zu geben und damit deren Wert 1:1 als Spende an die örtliche Jugendfeuerwehr zu überlassen. Ein Betrag von insgesamt 1.444,54 Euro kam so zusammen und konnte nun durch die Leitung des V-Marktes an die Nachwuchsbrandschützer übergeben werden. „Mit dem Geld können wir selbstständig kleinere Anschaffungen tätigen und gemeinsame Aktionen unserer Mitglieder finanzieren“, erklärte Jugendwartin Svenja Hoffmann, die sich mit einem siebenköpfigen Team um die Ausbildung und Förderung der aktuell 26 Jugendfeuerwehr-Mitglieder unter 18 Jahren kümmert.

