Kunst mit Kettensäge und Pinsel

Sein runder Geburtstag ist für den Künstler Dr. Klaus Nowotny ein Grund für eine „Rückschau“. Diesen Titel trägt seine aktuelle Ausstellung im Kunstverein Bobingen in der Galerie im Unteren Schlösschen in Bobingen. Nowotny blickt dabei nicht nur zurück auf ein arbeitsreiches Leben als Arzt, sondern auch auf eine intensive künstlerische Tätigkeit.

Sein Werk ist vielseitig, er lässt sich nicht nur auf ein Genre begrenzen. „Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und hole mir überall Anregungen“, beschreibt Nowotny sich selbst. „Diese Ideen versuche ich umzusetzen und probiere dabei auch gerne neue Techniken aus.“

Künstlerisches Zeitfenster vor Mitternacht

Zeit findet er dafür immer. Während seines Berufslebens waren die zwei Stunden zwischen 22 Uhr und Mitternacht für seine kreative Arbeit reserviert. In seinem Atelier im Keller saß er dann und arbeitete an seinen Radierungen. Doch nicht nur diese fertigt der Künstler an. Holzschnitte arbeitet er mit verschiedenen Techniken, auch mit der Motorsäge. So entstehen teilweise verfremdete Muster. Oder er verwendet durch Gebrauchsspuren bereits strukturiertes Holz oder Metallplatten, auf denen beispielsweise noch die Kleberreste ihrer ursprünglichen Verwendung haften. Druckbilder, die damit entstehen, dürfen auch die Fantasie ihrer Betrachter anregen. „Schon für den Druck braucht es Fantasie, um sich das Ergebnis vorzustellen“, sagt Nowotny. Dasselbe gilt für die Betrachtung. Hier kann sich der Besucher von der Arbeit davontragen lassen in die Welt seiner Gedanken.

Auch Skizzenbücher werden gezeigt

Bei anderen Arbeiten von Nowotny ist das Motiv vorgegeben. Gegenständliche Bilder zieren ebenso die Wände der Galerie wie abstrakte Werke. Zeichnungen, Lithografien, Aquarellmalereien – in einer Vitrine ist auch ein Teil der Skizzenbücher zu sehen, die den Künstler-Arzt stets auf seinen Reisen begleiten. „Wenn der Reiseführer vorne etwas erzählt, male ich hinten Skizzen“, sagte er und schmunzelt. Oft entstehen nach diesen Ideen dann zu Hause neue Arbeiten. Wie die Holzschnitte von Reisfeldern. Für andere Arbeiten standen die gesprungenen Steinfliesen eines alten Schlosses Pate. „Ich war davon so begeistert, dass ich die Sprünge abgezeichnet habe. Nach diesen habe ich dann einen Holzschnitt angefertigt“, berichtet Nowotny. Die herausgearbeitete Maserung von zwei Holzbrettern ergibt dagegen den Eindruck eines Meeresblicks. Auch die Materialdrucke laden den Betrachter zum freien Assoziieren ein.

Seine Ideen findet der kunst- und musikbegeisterte Arzt nicht nur auf seinen Reisen. „Ich bin ein großer Naturliebhaber und habe unzählige Bergtouren mit meinem Bruder unternommen. Mein Vater war ebenfalls Chirurg und dazu ein bedeutender Botaniker, er hat uns mit der Natur sehr vertraut gemacht“, sagt er.

Bilder aus 70 Jahren Schaffenszeit

Seine Ausstellung „Rückschau“ zeigt Bilder aus etwa 70 Jahren Schaffenszeit. Wohin auch immer sein Beruf Dr. Klaus Nowotny quer durch Deutschland geführt hat – seine Kunst reiste immer mit. So sind Zeichnungen von der Berliner Mauer zu sehen, Berglandschaften oder Blicke in ferne Länder wie die aus Holzschnitt und Holzdruck kombinierten Arbeiten des japanischen Spaziergangs.

Dabei versuchte der Künstler nicht nur, Neues auszuprobieren, sondern seine künstlerische Tätigkeit durch den Besuch zahlreicher Kurse zu vervollkommnen. Ursprünglich kommt er aus der Schwarzweißfotografie und hat seine Aufnahmen in der eigenen Dunkelkammer entwickelt. „Meine bevorzugten Motive sind Landschaften“, sagt Nowotny. „Bei den abstrakten Arbeiten, die ich hier in der Ausstellung zeige, habe ich im Laufe der Jahre ausprobiert, wie aus Formen und Farben neue Bilder entstehen.“ Menschen haben ihn in seiner künstlerischen Tätigkeit weniger interessiert, obwohl er als Radiologe beruflich viel mit ihnen zu tun hatte.

Die Arbeiten von Dr. Klaus Nowotny sind bis zum 3. August in der Galerie im Unteren Schlösschen zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag, 13. Juli, um 15 Uhr statt. Am Sonntag, 20. Juli, ist der Künstler während der Öffnungszeiten der Galerie persönlich anwesend.