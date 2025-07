„Zeitenwende“ mit anderen Augen gesehen

Auch das 6. Internationale Symposium des Kunstvereins Schwabmünchen war wieder ein großer Erfolg. Eine Woche lang arbeiteten, feierten und tauschten sich zehn Gäste aus vier Ländern plus Vereinsmitglieder aus, produzierten eine unglaubliche Zahl von unterschiedlichen Kunstwerken zum Thema Zeitenwende und freuten sich bei der Vernissage mit vielen Gästen über den Erfolg der Kunstwoche.

Bei einem Brainstorming des Vorstands des Kunstvereins Schwabmünchen war das Thema für das Internationale Symposium schnell gefunden. „Es war naheliegend, sich mit dem zu beschäftigen, was derzeit global passiert. Und das ist eine Menge“, erklärte die Vereinsvorsitzende Kersten Thieler-Küchle, die hinzufügt: „Ich bin sehr froh, dass die entstandenen Kunstwerke neben der manchmal schrecklichen Realität extrem viel Zuversicht ausstrahlen. Die Kunst schafft Hoffnung und Zuversicht gegen die negativen Einflüsse. Sie ermöglicht, die Welt neu zu entdecken, kann provozieren, verbinden und inspirieren.“

Es ist den Künstlern eine Ehre, am Symposium teilzunehmen

Doch trotz der intensiven Tage des Malens und der Bildhauerei mit interessanten, spannenden und verblüffenden Ergebnissen gab es noch viel mehr: „Wir waren vom Frühstück bis spät in die Nacht immer zusammen. Es war eine wunderbar kreative und harmonische Woche“, so Thieler-Küchle, die von den Künstlern und dem Publikum für ihre geleistete Arbeit und ihren „gnadenlosen Einsatz“ viel Lob erhielt.

Die Künstler erhalten für ihren Einsatz beim Symposium kein Geld. Sie stimmen in der Meinung überein, dass es eine Ehre ist, an der besonderen Veranstaltung in Schwabmünchen teilnehmen zu dürfen und schreiben alle ihre Teilnahmen auch in ihren künstlerischen Lebenslauf. „Einige von ihnen waren schon mehrmals da. Für mich ist es faszinierend und spannend, den Werdegang und die Weiterentwicklung dieser tollen Künstler verfolgen zu können. Nicht stehen bleiben und gegen Pessimismus ankämpfen, das ist ihnen allen gemein, auch den Künstlern aus unserem Verein, deren Arbeiten mir wieder sehr gut gefallen haben.“ Thieler-Küchle begeistert, wie die Teilnehmer sich mal vom Klein- zum Großformat verändern, mal von Gegenständlichen ins Abstrakte.

Icon Vergrößern Eine ganze Wand voller Werke produzierte der Augsburger Künstler Christoph Dittrich. Foto: Reinhold Radloff Icon Schließen Schließen Eine ganze Wand voller Werke produzierte der Augsburger Künstler Christoph Dittrich. Foto: Reinhold Radloff

Gefallen an der Veranstaltung fand auch Bürgermeister Lorenz Müller, der die gelungene Entwicklung des Kunstvereins und des Symposiums großartig findet. Musikalisch untermalt wurde der Abend von dem Ziemetshauser Vokalensemble Taktvoll 4, das, passend zum Motto Zeitenwende, unter anderem sogar ein Lieblingslied des Bürgermeisters gesanglich interpretierte: „Heast as net“ von Hubert von Goisern.

Rita Mayer stellt im Herbst aus

Wer nicht bei er Vernissage war, kann die Ausstellung nicht mehr besichtigen, da die Künstler ihre Werke mit nach Hause genommen haben. Nach der Sommerpause stellt im September Rita Maria Mayer, die Schäfer-Kunstpreisträgerin des vergangenen Jahres, in einer Einzelausstellung zum Thema Erntezeit aus.