Schwabmünchner Kunst-Nachwuchs zeigt seine Werke

Zusammen mit dem Kunstverein hat der Schwabmünchner Jugendbeirat drei Workshops für Nachwuchskünstler durchgeführt. Nun gibt es die Ergebnisse in einer Ausstellung zu sehen.

Ein in Schwabmünchen bisher einmaliges Projekt geht in die Zielgerade. Seit Februar hat der Jugendbeirat gemeinsam mit dem Kunstverein jugendlichen Künstlern in drei Workshops die Gelegenheit gegeben, an ihren künstlerischen Fähigkeiten zu arbeiten. Bis zu 20 Nachwuchskünstler waren bei den jeweiligen Terminen dabei. Dort gabs Infos und Hilfestellung der Mitglieder des Kunstvereins, darunter Schwabmünchens Kunstpreisträgerin Kersten Thieler-Küchle. "Wir waren von der großen Resonanz der Jugendlichen begeistert", freute sich die Vorsitzende des Kunstvereins über das in Schwabmünchen schlummernde kreative Potenzial. Auch die Jugendlichen hatten viel Spaß ei der Arbeit und nahmen die Tipps der Profis gerne auf.

Junge Künstler aus Schwabmünchen stellen ihre Werke aus

Dabei sind viele spannende und interessante Werke entstanden. Diese werden nun im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel "Am Anfang ist... Junge Leute - Junge Kunst" ab Freitag, 19.30 Uhr, im Kunsthaus präsentiert. Lisa Hiller vom Jugendbeirat freut sich schon auf die Vernissage samt folgender Ausstellung. "Wir haben die kreative Energie der Schwabmünchner Jugend in den Workshops gebündelt und tolle Ergebnisse erzielt." Bis zum 1. Oktober sind die Werke der jungen Nachwuchskünstler in den Räumen des Kunsthauses an der Bahnhofstraße ausgestellt.

