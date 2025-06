Polizei geht von Kupferdieben aus: Unbekannte machen sich an Kläranlage zu schaffen

Ein Diebstahl-Versuch hat sich in Klimmach abgespielt. Das teilt die Polizei mit. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den 1 Uhr ein Anwohner von Stimmen geweckt. Dieser konnte beobachten, wie sich ein bislang unbekannter Täter am Pumpenhaus der Kläranlage zu schaffen machte. Der Täter hantierte am Dach der städtischen Einrichtung herum. Auf einen Zuruf des Anwohners fühlte sich der Täter gestört und flüchtete in einem weißen Transporter.

Kläranlage Klimmach: Die Polizei geht von mehreren Tätern aus

Aufgrund der wahrgenommenen Stimmen muss laut Polizei von mehreren Tätern ausgegangen werden. Am Dach stellten die Beamten eine Beschädigung fest. Ein Teil der Dachabdeckung war aufgebogen und beschädigt. Weil der Täter gestört wurde, hält sich der Sachschaden mit 300 Euro in Grenzen. Hintergrund der Tat dürfte laut Polizei das Entwenden von Metall gewesen sein. Das Dach des Pumpenhauses ist aus Kupferblech gefertigt. Die Polizei Schwabmünchen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08232 96060. (mjk)